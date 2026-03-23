Sainz ALZA LA VOZ sobre los problemas de Williams

Carlos Sainz no se muestra para nada satisfecho con la situación actual en el equipo Williams.

El piloto español afirma que el escudería de Grove enfrenta deficiencias en múltiples áreas, y que es urgente tomar medidas para ponerse a la altura del resto de la parrilla. Según Sainz, la acumulación de problemas en distintos frentes dificulta un buen comienzo de temporada.

Aunque el año pasado Williams fue testigo de uno de sus momentos más fuertes –y Sainz, tras su cambio desde Ferrari, consiguió dos podios de inmediato– la realidad de esta temporada resulta mucho más complicada.

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El equipo esperaba que las nuevas regulaciones significaran un gran salto adelante, pero la preparación estuvo lejos de ser óptima. De hecho, Williams fue la única escudería que se ausentó en la sesión de shakedown de cinco días en Barcelona, lo que marcó el inicio de la actual desventaja.

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Demasiados problemas

Sainz no duda en reconocer que el rendimiento actual del equipo dista mucho de las expectativas. “Sabemos que nuestro coche es demasiado lento. No solo estamos por debajo de lo que deseábamos, sino también de lo que habíamos previsto”, explicó el piloto.

Además, dejó claro que las dificultades no se limitan a un único aspecto. “Debemos dar un paso adelante, ya que enfrentamos demasiados inconvenientes en distintos ámbitos y, como equipo, es necesario profundizar en la raíz de estos problemas”, concluyó.

La confiabilidad, un punto débil

Aparte de la falta de velocidad, Williams se ve castigado por problemas de fiabilidad. En Australia, Sainz se perdió la primera sesión de clasificación por un fallo en la unidad de potencia, mientras que en China su compañero Alex Albon ni siquiera pudo empezar la carrera a causa de un defecto hidráulico.

“Nuestro coche no ha sido el más fiable”, señaló Sainz, añadiendo que el domingo, una vez más, Alex se vio impedido de competir y perdió varias sesiones libres debido a los constantes problemas.

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