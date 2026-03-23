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Ferrari entrega postura FINAL sobre el trato a Hamilton y Leclerc

Vasseur — Foto: © IMAGO

Ferrari entrega postura FINAL sobre el trato a Hamilton y Leclerc

El director del equipo, Frédéric Vasseur, defendió la decisión de permitir que Lewis Hamilton y Charles Leclerc se enfrentaran durante el Gran Premio de Fórmula 1 de China.

Aunque este duelo hizo que los pilotos de Ferrari perdieran tiempo frente a los líderes del pelotón –los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell– el francés se negó a intervenir con órdenes de equipo, sosteniendo que hubiera sido injusto forzar a sus pilotos a mantener posiciones fijas.

Durante la carrera dominical en el Shanghai International Circuit, Hamilton y Leclerc se batieron intensamente durante varias vueltas por el tercer puesto, el último lugar en el podio. Mientras se atacaban y defendían mutuamente, su ritmo disminuyó, lo que permitió a Antonelli ampliar su ventaja.

Incluso llegó un momento en que ambos bolides rojos se rozaron. Aun así, la estrategia de Ferrari se mantuvo serena, dejando a los pilotos competir libremente. Hamilton aprovechó la ocasión, adelantando a su compañero monegasque para conseguir su primer podio con la Scuderia.

Confianza en la profesionalidad

Vasseur enfatizó que en ningún momento consideró detener la lucha. "Confío plenamente en ambos y no quería exigirles que se aferraran a sus posiciones, ya que eso les resultaría injusto", explicó en declaraciones a RaceFans.

Según el francés, este tipo de enfrentamientos es precisamente lo que necesita la Fórmula 1 y no perjudica en absoluto los intereses del equipo. "Son profesionales, y la batalla del domingo fue beneficiosa tanto para el equipo como para el deporte", añadió.

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Primer podio para Hamilton

Para Hamilton, este resultado marcó un hito al lograr su primer podio como piloto de Ferrari al terminar tercero. El británico se mostró claramente satisfecho con la guerra en pista contra su compañero. "Esa lucha con Charles al final fue increíble", comentó el siete veces campeón mundial. "Un duelo emocionante, rueda a rueda, justo lo que buscamos."

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Sobre el roce entre ambos coches, Hamilton no se mostró preocupado. "Creo que en un momento nos tocamos ligeramente, casi como un pequeño beso, y está bien. Al fin y al cabo, se trata de competir al máximo", concluyó.

Una gran desventaja ante Mercedes

A pesar de la satisfacción por el podio, la realidad es que Mercedes continúa demostrando ser un rival superior para la Scuderia. Antonelli y Russell lograron un dominante uno-dos para la escudería alemana, que, bajo las nuevas regulaciones, muestra un ritmo inmejorable.

Leclerc reconoce que aún queda mucho por hacer para cerrar la brecha. "El único aspecto negativo notable es la diferencia con Mercedes", concluyó en China. "Días como este demuestran que están un paso muy adelante, y nosotros debemos trabajar duro para acortar esa distancia."

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