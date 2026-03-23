La comparación entre Antonelli y Verstappen que hace SOÑAR a Mercedes

Christian Klien se muestra profundamente impresionado por las actuaciones de Andrea Kimi Antonelli.

El expiloto de Fórmula 1 destaca sorprendentes similitudes entre el joven italiano y Max Verstappen, pues el nuevo vencedor del Gran Premio posee un instinto natural muy parecido al del cuatro veces campeón del mundo.

Antonelli hizo historia recientemente al conquistar su primera victoria en la máxima categoría durante el Gran Premio de China.

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El piloto de diecinueve años partió desde la pole position y, pese a un breve choque en la salida con Lewis Hamilton, dominó la carrera de principio a fin. Con este triunfo, se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar una carrera, un récord que aún ostenta Verstappen.

Similitudes con Verstappen

Klien encuentra en el joven de Mercedes cualidades que, según él, había observado solo en la élite del deporte. Durante el programa Sport und Talk aus dem Hangar-7 en ServusTV, el austriaco expresó su admiración: "Antonelli me recuerda a Verstappen". El ex piloto de Red Bull Racing subrayó la madurez del italiano, quien apenas está en su segunda temporada en la máxima categoría. "Tiene solo 19 años y su llegada a la Fórmula 1 ha sido espectacular. Lograr una hazaña de este calibre tan joven y en tan pocos años es realmente impresionante", afirmó Klien.

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Frialdad bajo presión

Un momento especial de la carrera en Shanghái llamó especialmente la atención de Klien. En la vuelta 53, Antonelli sufrió una pérdida de adherencia en la curva 14, pero mantuvo la calma siguiendo las indicaciones del equipo. "La forma de competir de Antonelli me recuerda a otra gran figura. Sostener la cabeza fría durante los duelos con Lewis Hamilton es fundamental, y su comportamiento tranquilo al comunicarse con su ingeniero de carrera lo demuestra claramente", comentó.

El expiloto añadió: "Tras un pequeño fallo en los frenos, su ingeniero le dijo: 'Sigue hasta la meta'. Esa actitud me evoca a Max Verstappen". Además, lo que hizo brillar aún más su actuación fue lograr la vuelta más rápida inmediatamente después del error, a pesar de que su victoria ya estaba asegurada. Según Klien, este detalle revela una clase innata: "Al principio, es normal sentirse abrumado, pero pasó por un tramo difícil y finalmente supo salir adelante. Ahora empieza la temporada con una arrancada espectacular".

La lucha en Mercedes

El sólido desempeño de Antonelli en China ha abierto la competencia interna en el equipo Mercedes. Actualmente, el piloto ocupa el segundo puesto en el campeonato mundial con 47 puntos, acercándose a su compañero George Russell por tan solo cuatro puntos. Russell encabeza la clasificación con 51 puntos, tras haber ganado la carrera inaugural en Australia este mismo año. En la clasificación de las sesiones de clasificación, ambos se muestran igualados con un marcador de 1-1.

Mientras los talentos en Mercedes continúan en auge, Verstappen atraviesa un difícil comienzo de temporada. El piloto de Red Bull, actualmente octavo en la clasificación general con apenas ocho puntos, ha lidiado con problemas de sobrepeso en su RB22 y, en China, se vio forzado a abandonar debido a inconvenientes con el sistema de refrigeración. Para Antonelli y Mercedes, el próximo reto será en el circuito de Suzuka la semana que viene, donde se esperan condiciones climáticas muy variables para el Gran Premio de Japón.

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