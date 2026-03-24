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Sergio Perez, Cadillac, AustralianGP. 2026

El aspecto de la NUEVA F1 que más afecta a Checo dentro de Cadillac

Sergio Perez, Cadillac, AustralianGP. 2026 — Foto: © IMAGO

El aspecto de la NUEVA F1 que más afecta a Checo dentro de Cadillac

Una de las mayores figuras dentro de Cadillac ha lanzado una fuerte aseveración sobre Checo Pérez y Valtteri Bottas en su regreso a la Fórmula 1.

Mario Andretti, campeón de la Fórmula 1 y uno de los principales pilares en la llegada de Cadillac a la categoría reina, ha hablado de sus dos pilotos por su inicio de temporada.

En palabras sobre los resultados que ha tenido la nueva escudería en su entrada a la Fórmula 1, Andretti considera que la falta de batería y la unidad de potencia son factores de cuidado en esta nueva era.

“La otra parte es intentar comprender totalmente cómo sacar partido a la unidad de potencia… entre mantener la carga de la batería y todo ese tipo de cosas”, explicó.

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¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

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¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

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