Revelan la GRAN FALLA dentro del monoplaza de Cadillac
Revelan la GRAN FALLA dentro del monoplaza de Cadillac
Una de las mayores figuras dentro de Cadillac ha lanzado una fuerte aseveración sobre Checo Pérez y Valtteri Bottas en su regreso a la Fórmula 1.
Mario Andretti, campeón de la Fórmula 1 y uno de los principales pilares en la llegada de Cadillac a la categoría reina, ha exhibido tanto a Checo como a Valtteri Bottas por su inicio de temporada.
En palabras sobre los resultados que ha tenido la nueva escudería en su entrada a la Fórmula 1, Andretti considera que la falta de aerodinámica les está afectando.
"Por los comentarios iniciales, está claro que creo que nos falta algo de carga aerodinámica, especialmente estabilidad trasera”, explicó.
Además, añadió: “Eso es lo que no paro de oír de ambos pilotos y cosas por el estilo”, señaló Andretti.
Relacionado: El anuncio de la F1 que IMPACTARÁ a Carlos Sainz
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Recién en
Recomendado por la redacción
Newey BLOQUEA a Horner para trabajar en Aston Martin con Alonso
CONFIRMADO: Alonso será REEMPLAZADO en el GP de Japón
La MOLESTIA de Verstappen en Red Bull traería drásticos cambios en Mercedes
F1 Franco Colapinto Hoy: Pierde la paciencia con la FIA; Su entrenador deportivo habla al respecto
Últimas Noticias
F1 Hoy: Fernando Alonso es reemplazado; Franco Colapinto es afectado por la FIA
- hace 26 minutos
Franco Colapinto Hoy: La razón de sus buenos resultados; La FIA comienza a afectarlo directamente
- 1 hour ago
El aspecto de la NUEVA F1 que más afecta a Checo dentro de Cadillac
- 1 hour ago
Revelan la GRAN FALLA dentro del monoplaza de Cadillac
- 2 hours ago
Detectan AFECTACIONES DIRECTAS de la F1 a Colapinto
- 2 hours ago
Alonso tiene un año más en el INFIERNO
- 3 hours ago
Más leído
Checo F1 Hoy: Habla de su reemplazo; Cadillac recibe CASTIGO; PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
Russell gana fácil el Sprint del GP de China; Checo, OTRA VEZ por delante de Bottas
- 13 marzo
El AMENAZANTE mensaje de Fernando Alonso a Honda tras abandonar el GP de China
- 15 marzo
SHOCK: Fernando Alonso suelta LA PEOR NOTICIA para Aston Martin
- 12 marzo
Alonso ILUSIONA a los fanáticos de Aston Martin con sorpresa en el GP de China
- 13 marzo
Mercedes ARROLLA en la clasificación sprint del Gran Premio de China; Checo no corre
- 13 marzo