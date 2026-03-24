Franco Colapinto Hoy: La razón de sus buenos resultados; La FIA comienza a afectarlo directamente

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 23 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: Lucas Benamo señala cómo el argentino ha logrado buenos resultados este año en Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Detectan inconsistencias de parte de la Fórmula 1 hacia Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Pierde los estribos a pesar de sumar puntos en Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Lucas Benamo señala la cualidad que mantiene al argentino en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Aficionados argentinos meten en problemas al piloto tras amenazas realizadas. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!