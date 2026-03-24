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Colapinto at Alpine

Franco Colapinto Hoy: La razón de sus buenos resultados; La FIA comienza a afectarlo directamente

Colapinto at Alpine — Foto: © IMAGO

Franco Colapinto Hoy: La razón de sus buenos resultados; La FIA comienza a afectarlo directamente

¡Lo mejor de Colapinto hoy!

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