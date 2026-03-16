Aficionados argentinos ponen en PROBLEMAS a Colapinto tras realizar amenazas en la F1

Bullet Sports Management, el equipo que maneja a Franco Colapinto, hizo un llamado urgente a la comunidad de Fórmula 1 para detener el envío de mensajes de odio y amenazas de muerte tras el Gran Premio de China.

El incidente se produjo luego de una colisión en el circuito de Shanghai entre el argentino y Esteban Ocon.

Aunque los comisarios se encargaron de resolver lo ocurrido en pista, las emociones estallaron en las redes sociales. El incidente tuvo lugar en la 32ª vuelta, cuando Colapinto realizó su única parada en boxes para cambiar los neumáticos blandos por unos de compuesto medio.

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Al salir, se encontró inmediatamente junto a Ocon, continuando el enfrentamiento que ya venía gestándose antes de la parada. Mientras ambos pasaban por la segunda curva, Ocon intentó adelantar por el interior del monoplaza Alpine, contacto que provocó que ambos pilotos perdieran el control.

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Los comisarios señalan a Ocon como responsable

La dirección de la carrera analizó el suceso y determinó que la culpa recaía en el piloto del equipo Haas F1. Ocon asumió la responsabilidad y recibió una penalización de diez segundos, cumplida durante una segunda parada en boxes.

Mientras el francés tuvo que conformarse con la decimocuarta posición, quedándose atrás en una vuelta, Colapinto se recuperó para terminar la carrera en el décimo lugar, consiguiendo su primer punto en el campeonato desde el Gran Premio de Estados Unidos en 2024.

Poco después de la carrera, los representantes de Colapinto se vieron obligados a intervenir ante la avalancha de críticas dirigidas a Ocon. Bullet Sports Management publicó un comunicado en redes sociales en el que insta a los aficionados a mantener el respeto y la deportividad.

Se enfatizó que la actitud de algunos seguidores afecta la imagen del piloto que apoyan. «Por favor, no envíen mensajes de odio ni amenazas de muerte a Esteban, a su familia o al equipo Haas F1. Eso no deshace el choque y solo refleja negativamente sobre los fans de Franco. ¡Gracias por mantener un apoyo positivo y respetuoso!»

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