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Franco Colapinto, Alpine, Chinese GP, 2026

La peculiar cualidad que SOSTIENE a Colapinto en la F1

Franco Colapinto, Alpine, Chinese GP, 2026 — Foto: © IMAGO

La peculiar cualidad que SOSTIENE a Colapinto en la F1

Lucas Benamo, entrenador deportivo de Franco Colapinto, ha señalado algunos de los aspectos más importantes para mantenerse fuerte en la Fórmula 1.

A pesar de los tiempos complicados que el joven piloto argentino ha pasado en Alpine, su entrenador tiene claro que hay cualidades intrínsecas que hacen a Franco único dentro de la parrilla y que le pueden llevar a éxitos futuros.

"Viene un poco de parte de la resiliencia que tiene Franco y que tenemos un poco nosotros, somos un poco todos iguales", dijo Benamo para el portal argentino Carburando.

"Siempre nos costó todo, a Fran siempre en su carrera deportiva le costó todo muchísimo, el doble, y a muchos de sus rivales que hoy están en Fórmula 1. Y siempre se las arregló para salir adelante, creo que esa es un poco la virtud y la característica de él"

Relacionado: BOMBAZO: Alpine CONFIRMA que Franco Colapinto se ACERCA a Ferrari

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

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