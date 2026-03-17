close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Carlos Sainz and Fernando Alonso pointing and waving at fans during the drivers' parade

F1 Hoy: Fernando Alonso expone a Aston Martin; Carlos Sainz aplasta a la Fórmula 1

Carlos Sainz and Fernando Alonso pointing and waving at fans during the drivers' parade — Foto: © IMAGO

F1 Hoy: Fernando Alonso expone a Aston Martin; Carlos Sainz aplasta a la Fórmula 1

¡Lo mejor de hoy!

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 17 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso F1: Impactantes imágenes del español exponen a Aston Martin en el Gran Premio de China. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: El español sale en defensa de Max Verstappen tras las críticas hacia la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: Los problemas de Aston Martin se agravan, se utiliza chicle como solución de emergencia. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Señalan a Isack Hadjar como el mejor piloto de Red Bull Racing en mucho tiempo. ::: LEER MÁS

Ferrari F1: Fred Vasseur afirma que habrían ganado el título de Fórmula 1 si la FIA hubiera actuado antes. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5713 votos

Relacionado

Fórmula 1 Fernando Alonso Carlos Sainz

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

BOMBAZO: Alpine CONFIRMA que Franco Colapinto se ACERCA a Ferrari

BOMBAZO: Alpine CONFIRMA que Franco Colapinto se ACERCA a Ferrari

  • hace 46 minutos
¡El plan de Ferrari que SALVARÍA EL 2026 de Checo Pérez!

¡El plan de Ferrari que SALVARÍA EL 2026 de Checo Pérez!

  • 1 hour ago
Mercedes utilizó la ANLÍTICA para reparar el auto en el GP de China

Mercedes utilizó la ANLÍTICA para reparar el auto en el GP de China

  • 1 hour ago
¡Señalan a Hamilton como SUPERIOR a Verstappen!

¡Señalan a Hamilton como SUPERIOR a Verstappen!

  • 2 hours ago
Hamilton POR FIN rompió la maldición de la F1 y Ferrari lo aprovecha de esta forma

Hamilton POR FIN rompió la maldición de la F1 y Ferrari lo aprovecha de esta forma

  • 2 hours ago
El compañero de Hamilton afirma que nuevas regulaciones han BORRADO su mayor ventaja

El compañero de Hamilton afirma que nuevas regulaciones han BORRADO su mayor ventaja

  • 2 hours ago

Recién en

16:00
BOMBAZO: Alpine CONFIRMA que Franco Colapinto se ACERCA a Ferrari
15:00
¡El plan de Ferrari que SALVARÍA EL 2026 de Checo Pérez!
14:55
Mercedes utilizó la ANLÍTICA para reparar el auto en el GP de China
14:30
¡Señalan a Hamilton como SUPERIOR a Verstappen!
13:59
Hamilton POR FIN rompió la maldición de la F1 y Ferrari lo aprovecha de esta forma
Noticias F1

Recomendado por la redacción

BOMBAZO: Alpine CONFIRMA que Franco Colapinto se ACERCA a Ferrari Alpine

BOMBAZO: Alpine CONFIRMA que Franco Colapinto se ACERCA a Ferrari

hace 46 minutos
¡El plan de Ferrari que SALVARÍA EL 2026 de Checo Pérez! Cadillac

¡El plan de Ferrari que SALVARÍA EL 2026 de Checo Pérez!

1 hour ago
Mercedes utilizó la ANLÍTICA para reparar el auto en el GP de China Mercedes

Mercedes utilizó la ANLÍTICA para reparar el auto en el GP de China

1 hour ago
¡Señalan a Hamilton como SUPERIOR a Verstappen! Formula 1

¡Señalan a Hamilton como SUPERIOR a Verstappen!

2 hours ago
Ontdek het op Google Play
x