La DRAMÁTICA solución de Aston Martin para salvar a Alonso y Stroll en la temporada

Aston Martin ha visto a sus pilotos Fernando Alonso y Lance Stroll recurrir a una solución insólita durante las jornadas de pruebas en Baréin.

Para evitar que las intensas vibraciones del AMR26 dañaran sus dientes, ambos masticaron simultáneamente tres o cuatro piezas de chicle, que actuaron como un improvisado protector dental.

La raíz del problema se encuentra en la nueva unidad de potencia Honda, que genera vibraciones anómalas. Estas no solo afectan el paquete de baterías del sistema híbrido, sino que también ponen en riesgo la integridad física de los pilotos.

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Además, el chasis diseñado por Adrian Newey intensifica estos temblores en lugar de amortiguarlos, transmitiendo las sacudidas a través del volante directamente a las manos y el cuerpo, lo que preocupa enormemente al equipo.

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La 'silla eléctrica' de Stroll

Durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de Australia, Adrian Newey afirmó que es probable que los Aston Martin abandonen la carrera antes de tiempo debido a las vibraciones. Tanto Alonso como Stroll temen sufrir daños nerviosos irreparables.

"La sensación es casi comparable a recibir una descarga eléctrica en una silla; son vibraciones muy desagradables. Esto afecta no solo al motor, sino también a la persona en la cabina. Estamos trabajando para controlar y solucionar el problema, y para este fin de semana tenemos varias propuestas para mitigar algunos de estos inconvenientes", explicó el piloto.

Los pilotos de Aston Martin y el chicle

Giuliano Duchessa, representante del reconocido portal italiano Autoracer, explicó desde Baréin que Alonso y Stroll se vieron obligados a masticar chicle para proteger sus dientes de los fuertes temblores.

Aunque Aston Martin confía en que las mejoras entre Baréin y Australia surtan efecto, los resultados de la primera sesión libre fueron desastrosos. Alonso no completó ninguna vuelta debido a un fallo en la unidad Honda, mientras que Stroll logró hacer solo tres vueltas, quedando hasta treinta segundos por detrás del más rápido, Charles Leclerc.

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