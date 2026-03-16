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Carlos Sainz and Max Verstappen walking side by side in F1 paddock

Sainz sale en defensa de Verstappen y APLASTA a la F1

Carlos Sainz and Max Verstappen walking side by side in F1 paddock — Foto: © IMAGO

Sainz sale en defensa de Verstappen y APLASTA a la F1

Max Verstappen no es el único que sigue criticando los monoplazas actuales de Fórmula 1. El piloto neerlandés cuenta con el respaldo de varios compañeros, entre ellos Carlos Sainz, quien se suma a su crítica.

Según Sainz, el deporte está intentando vender algo que claramente no se ajusta a la realidad.

A partir de 2026, el motor eléctrico jugará un papel más relevante en la nueva unidad de potencia. Esto permite una mayor aceleración en las rectas, pero implica la pérdida de potencia eléctrica.

Los pilotos deberán adaptar su estilo de conducción para conservar al máximo esa energía, lo que se traduce en tomar las curvas a menor velocidad y adelantar el frenado antes de llegar a las rectas, en lugar de ir al límite.

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Nuevas unidades de potencia

En declaraciones a Crash.net, Sainz afirmó que la Fórmula 1 sabe perfectamente lo que está haciendo, aunque las normas actuales no se corresponden con la realidad.

"Podemos recuperar mucha energía en estos momentos. Los motores se comportan de forma muy distinta a la temporada pasada, aunque no tan radicalmente como en Melbourne. Creo que circuitos como Melbourne, Monza y Spa deben ser revisados de nuevo", comentó en referencia a aquellos trazados que prevé serán especialmente complicados.

"La F1 reconoce que algo no va bien"

Además, el piloto español criticó el reglamento vigente, al que considera demasiado restrictivo, y señaló que la dirección de la Fórmula 1 es consciente de la situación. "Estoy 100 por ciento convencido de que esto no es la Fórmula 1 que quiero ver, y tengo la certeza de que en lo alto de la organización también lo perciben", afirmó.

Sainz también puso de relieve las gráficas que aparecen durante las sesiones, diseñadas para explicar las novedades eléctricas. "Si observas lo que hacen con las gráficas, te darás cuenta de que intentan convencernos de algo que todos sabemos que no es la fórmula adecuada para la Fórmula 1", concluyó.

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