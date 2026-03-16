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Vasseur on the phone in Ferrari shirt with background of dark blue and white FIA logo

Ferrari acusa a la FIA de impedirles GANAR el título de F1

Vasseur on the phone in Ferrari shirt with background of dark blue and white FIA logo — Foto: © IMAGO

Ferrari acusa a la FIA de impedirles GANAR el título de F1

Ferrari no ha ganado un campeonato de F1 desde 2008.

Ferrari se lamenta por lo que considera una actuación insuficiente por parte de la FIA, que habría mermado sus posibilidades de conquistar el título de F1 por primera vez desde 2008.

El director del equipo, Fred Vasseur, dejó en evidencia en una entrevista reciente que, en una disciplina donde cada milésima de segundo cuenta, la falta de decisión de la autoridad reguladora ha podido costarles caro.

En palabras de Vasseur, la FIA tardó demasiado en prohibir una maniobra ya utilizada por McLaren. Incluso tras haber fichado al siete veces campeón Lewis Hamilton la temporada pasada,

Ferrari terminó con lo que muchos consideran su peor resultado desde que se ubicó sexto en el campeonato de constructores de 2020. Desde una campaña en 2024 en la que estuvieron a punto de arrebatar el título a la escudería papaya, lograr un cuarto puesto en 2025 fue un golpe duro, sobre todo después de que Charles Leclerc y Carlos Sainz estuvieron a un paso de haberles dado la victoria en 2024.

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¿La inacción de la FIA impidió la primera victoria de Ferrari desde 2008?

El año pasado, McLaren se mostró como el claro favorito en la lucha por el campeonato de constructores e incluso llegó a asegurarse el título en el Gran Premio de Singapur con seis carreras de antelación. Sin embargo, su victoria previa no fue fácil, ya que se vieron desafiados por la constancia de Ferrari, impulsada por las actuaciones de Leclerc y Sainz.

De hecho, el piloto español sigue siendo el último en llevarse una carrera de F1 para la Scuderia, ya que ni Leclerc ni el recién llegado Hamilton lograron sacar a su SF-25 al primer puesto en ninguna prueba de la temporada pasada.

La polémica se reavivó en 2024 cuando el equipo de McLaren introdujo su “mini-DRS”, lo que generó críticas de sus rivales sobre las normas de la FIA en relación con la flexibilidad del alerón trasero. Vasseur sugiere que esta situación pudo haber impedido a Ferrari conseguir el título tras 16 años sin lograrlo.

En declaraciones a L'Equipe antes de la primera carrera de 2026, el principal de Ferrari explicó la importancia del SF-26 para el equipo y la posibilidad de redimirse. “Sí y no, porque es una oportunidad para todos. Pero no debemos olvidar lo cerca que estuvimos de ganar el campeonato de constructores en 2024, quedándonos segundos detrás de McLaren por apenas 14 puntos. Todo se decidió en la última carrera en Abu Dabi. Y si el mini-DRS se hubiera prohibido a tiempo, quizá la victoria hubiera sido nuestra”, afirmó Vasseur.

Aunque la FIA nunca tomó medidas oficiales para vetar esa maniobra, antes del GP de Estados Unidos de 2024 se envió una comunicación a los 10 equipos en la que se expresaba la preocupación por el efecto de la flexión de los alerones traseros para abrir los espacios entre la aleta y el plano principal, lo que proporcionaba velocidad extra en línea recta.

Pese a que el alerón de McLaren superó el test de carga estática, la presión de los demás equipos obligó a la FIA a intervenir, declarando que los límites de flexión se habían excedido y haciendo que McLaren aceptara modificaciones. Posteriormente, para la temporada 2025 se ajustaron los reglamentos con el objetivo de eliminar cualquier ambigüedad en lo que respecta a estos espacios.

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