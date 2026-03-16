Impactantes imágenes de Alonso EXPONEN la verdadera lucha de Aston Martin

La mala racha de Aston Martin en la F1 continúa con Honda.

El bicampeón de F1, Fernando Alonso, ha vuelto a alzar la voz tras otro desastre de Aston Martin en el Gran Premio de China de este fin de semana.

Tanto él como su compañero Lance Stroll ya habían advertido que corrían el riesgo de sufrir daños nerviosos permanentes si intentaban dar demasiadas vueltas en sus nuevos monoplazas, debido a las dolorosas vibraciones originadas por la problemática unidad Honda.

Las nuevas regulaciones de chasis y unidades de potencia han supuesto un retroceso para muchos equipos en 2026, pero Aston Martin se ha quedado como el peor de todos al no conseguir finalizar ni un solo Gran Premio.

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Las imágenes a bordo del coche de Alonso dejaron ver claramente el problema: el AMR26 vibraba de forma desmesurada al recorrer la recta de salida/meta, hasta el punto en que el piloto de 44 años tuvo que soltar el volante para obtener un alivio momentáneo.

Además de las vibraciones, el español fue rebasado de manera sencilla por un Cadillac, a lo que respondió con un gesto sarcástico.

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Alonso califica la F1 de "el peor espectáculo que se puede tener"

El ambicioso objetivo de Aston Martin (BHAG, para los fans de Andy Cowell) en el Gran Premio de China era, simplemente, terminar la carrera.

Sin embargo, ni eso fue posible para Alonso y su compañero canadiense, quienes se retiraron de la competición en las vueltas 32 y 9 respectivamente. La salida de Stroll se debió a un problema en la batería, mientras que Aston Martin confirmó que Alonso se vio obligado a parar a causa del "malestar provocado por las vibraciones".

El español no dudó en criticar la F1 en general tras otro episodio desastroso de Aston Martin. En declaraciones al periodista de F1 Adam Cooper, Alonso explicó que las vibraciones eran aún peores en China que en Melbourne.

Además, se le preguntó sobre la fiabilidad de sus rivales, ya que en total siete coches no lograron terminar el Gran Premio, de los cuales cuatro ni siquiera alcanzaron a pisar el acelerador en el inicio. El Audi de Gabriel Bortoleto y el Williams de Alex Albon se quedaron fuera de la carrera, y ningún coche de McLaren pudo alinearse en la parrilla. Más tarde se supo que Lando Norris y Oscar Piastri sufrieron dos problemas eléctricos completamente distintos con su unidad Mercedes.

Ante el fracaso de estos cuatro equipos, Alonso no dudó en calificar la situación como "el peor espectáculo que se pueda tener".

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