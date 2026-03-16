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Max Verstappen, Sergio Checo Perez, Red Bull, Abu Dhabi, 2024

Checo es ATACADO de nuevo debido a Red Bull

Max Verstappen, Sergio Checo Perez, Red Bull, Abu Dhabi, 2024 — Foto: © IMAGO

Checo es ATACADO de nuevo debido a Red Bull

Johnny Herbert quedó realmente impresionado con la actuación de Isack Hadjar durante el fin de semana de carreras en Australia.

El exfuncionario de la FIA ya considera al joven piloto, de ascendencia franco-argelina, como el mejor compañero de equipo de Max Verstappen desde que Daniel Ricciardo formara parte del equipo.

Isack Hadjar ocupará este año el segundo coche de Red Bull, sustituyendo a Yuki Tsunoda. Con tan solo 21 años, se convierte en el tercer piloto en formar pareja con Verstappen tras la salida de Sergio Pérez a finales del año pasado.

Su temporada de debut en Racing Bulls ya le abrió la puerta al equipo principal. En el fin de semana inaugural en Australia, Hadjar se destacó al clasificar en tercera posición, aunque un fallo mecánico el domingo le impidió lograr un resultado aún mejor.

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Clasificación de Hadjar en el GP de Australia

"Me sorprendió ver la forma en que Hadjar se desempeñó en la clasificación", afirmó Herbert a Snabbare.

"Fue alentador observar cómo supo elevar su nivel en el momento crucial. Lo sucedido en la carrera fue desafortunado, y hubiera sido interesante ver de qué era capaz en Red Bull. Sin embargo, fue un comienzo muy positivo para él, ya que demostró estar en constante mejora."

El exfuncionario de la FIA agregó: "Lo importante ahora es que conserve esa energía y transmita el impulso que mostró en la clasificación en Australia durante la carrera en China. ¿Se trata de la mejor pareja para Verstappen desde que Daniel Ricciardo se marchó? Sí, sin duda. Es una señal muy prometedora, siempre que logre mantener ese nivel de competitividad."

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