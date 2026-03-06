F1 Checo Pérez Hoy: Su rival se estrella; Sufre en su primera aparición con Cadillac en Australia

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este jueves 5 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

F1 Resultados Hoy: Pesadilla para Checo Pérez y Fernando Alonso en la FP1 del Gran Premio de Australia 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Colton Herta se estrella en su participación en Australia. ::: LEER MÁS

F1 Resultados Hoy: Checo Pérez enciende alarmas de Cadillac en la FP2 del Gran Premio de Australia 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Cadillac obtiene su primera gran victoria de la temporada. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1 2026: ¿Qué es el Sistema de Recuperación de Energía y cómo afecta a Cadillac?. ::: LEER MÁS

