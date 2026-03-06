F1 Checo Pérez Hoy: Su rival se estrella; Sufre en su primera aparición con Cadillac en Australia
F1 Checo Pérez Hoy: Su rival se estrella; Sufre en su primera aparición con Cadillac en Australia
¡Lo mejor de hoy!
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este jueves 5 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.
F1 Resultados Hoy: Pesadilla para Checo Pérez y Fernando Alonso en la FP1 del Gran Premio de Australia 2026. ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: Colton Herta se estrella en su participación en Australia. ::: LEER MÁS
F1 Resultados Hoy: Checo Pérez enciende alarmas de Cadillac en la FP2 del Gran Premio de Australia 2026. ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: Cadillac obtiene su primera gran victoria de la temporada. ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1 2026: ¿Qué es el Sistema de Recuperación de Energía y cómo afecta a Cadillac?. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Recién en
Recomendado por la redacción
Checo enciende ALARMAS de Cadillac en la FP2 del Gran Premio de Australia 2026
Sainz deja claro quién es el ÚNICO que le puede competir por el campeonato de F1
Hamilton está LEJOS de retirarse y tiene una misión clara antes de ello
¡SORPRESA! La FIA confirma el cambio de reglas para el Gran Premio de Australia
Últimas Noticias
Charles Leclerc y Lewis Hamilton en un nuevo y espectacular anuncio de F1 para 2026
- hace 26 minutos
El rival de Lewis Hamilton aspira a retirarse de la F1
- hace 30 minutos
LEGO lanza el primer coche F1 2026: aquí te contamos cómo conseguirlo
- 1 hour ago
F1 Checo Pérez Hoy: Su rival se estrella; Sufre en su primera aparición con Cadillac en Australia
- 1 hour ago
Checo enciende ALARMAS de Cadillac en la FP2 del Gran Premio de Australia 2026
- 1 hour ago
Sainz deja claro quién es el ÚNICO que le puede competir por el campeonato de F1
- 3 hours ago
Más leído
Checo F1 Hoy: Habla de su reemplazo; Cadillac recibe CASTIGO; PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
- 20 febrero
El plan de Fernando Alonso para SALVAR DEL FRACASO a Aston Martin
- 28 febrero
Aston Martin busca FICHAJE DESDE RED BULL para rescatar el 2026 de Fernando Alonso
- 28 febrero
ESCÁNDALO: Señalan que Checo Pérez PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
- 21 febrero