close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: Cadillac F1 Team

¡Rival de Checo en Cadillac se ESTRELLA en Australia!

Credit for photo: Cadillac F1 Team — Foto: © IMAGO

¡Rival de Checo en Cadillac se ESTRELLA en Australia!

El Gran Premio de Australia ha arrancado con una fuerza arrolladora y uno de los rivales de Checo Pérez dentro de Cadillac ha sufrido de manera importante.

Además de inaugurar la temporada de Fórmula 1, el circuito Albert Park de Melbourne también acoge las jornadas de apertura de la FIA Fórmula 2 y Fórmula 3, aunque las sesiones de entrenamiento no han sido fáciles para todos.

Las primeras carreras de la Porsche Carrera Cup Australia y del Supercars Championship se disputaron el jueves, coronando a Clay Osborne y a Brodie Kostecki como vencedores, respectivamente.

El viernes por la mañana se dio paso a los entrenamientos en F2 y F3. En la Fórmula 2, Gabriele Minì marcó la vuelta más rápida con un tiempo de 1:29.137, aunque el monoplaza de MP Motorsport se detuvo al final de la sesión.

La práctica se vio interrumpida dos veces por banderas rojas: primero tras el accidente del piloto de pruebas de Cadillac F1, Colton Herta, y luego por Tasanapol Inthraphuvasak, quien también se vio perjudicado en los cambios de neumáticos.

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

Incendio en piloto de Red Bull

La sesión de Fórmula 3 tampoco transcurrió sin sobresaltos. Aunque no se registraron choques, Mattia Colnaghi explotó de manera espectacular su motor Mecachrome V6.

El argentino, nacido en Italia y que se incorporó el pasado agosto al equipo junior de Red Bull, vivió un debut oficialmente decepcionante en la categoría.

Finalmente, Ugo Ugochukwu se impuso en la clasificación de la práctica de F3 con un tiempo de 1:34.607, superando a Brando Badoer, hijo del expiloto de Minardi y Ferrari, Luca Badoer.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5292 votos

Relacionado

Fórmula 1 Sergio Pérez Cadillac Gran Premio de Australia

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

Checo enciende ALARMAS de Cadillac en la FP2 del Gran Premio de Australia 2026

Checo enciende ALARMAS de Cadillac en la FP2 del Gran Premio de Australia 2026

  • 1 hour ago
F1 Checo Pérez Hoy: Su rival se estrella; Sufre en su primera aparición con Cadillac en Australia

F1 Checo Pérez Hoy: Su rival se estrella; Sufre en su primera aparición con Cadillac en Australia

  • 1 hour ago
Pesadilla para Checo y Alonso en la FP1 del GP de Australia 2026

Pesadilla para Checo y Alonso en la FP1 del GP de Australia 2026

  • Hoy 04:01
¡SORPRESA! La FIA confirma el cambio de reglas para el Gran Premio de Australia

¡SORPRESA! La FIA confirma el cambio de reglas para el Gran Premio de Australia

  • Hoy 04:34
F1 Hoy: Cadillac SE BURLA de Aston Martin; ¿Cómo ver el GP de Australia?; Alonso apunta al retiro

F1 Hoy: Cadillac SE BURLA de Aston Martin; ¿Cómo ver el GP de Australia?; Alonso apunta al retiro

  • Ayer 23:30
Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

  • Ayer 16:00

Recién en

08:43
Charles Leclerc y Lewis Hamilton en un nuevo y espectacular anuncio de F1 para 2026
08:39
El rival de Lewis Hamilton aspira a retirarse de la F1
07:45
LEGO lanza el primer coche F1 2026: aquí te contamos cómo conseguirlo
07:36
F1 Checo Pérez Hoy: Su rival se estrella; Sufre en su primera aparición con Cadillac en Australia
07:14
Checo enciende ALARMAS de Cadillac en la FP2 del Gran Premio de Australia 2026
Noticias F1

Recomendado por la redacción

Checo enciende ALARMAS de Cadillac en la FP2 del Gran Premio de Australia 2026 Formula 1

Checo enciende ALARMAS de Cadillac en la FP2 del Gran Premio de Australia 2026

1 hour ago
Sainz deja claro quién es el ÚNICO que le puede competir por el campeonato de F1 Williams

Sainz deja claro quién es el ÚNICO que le puede competir por el campeonato de F1

3 hours ago
Hamilton está LEJOS de retirarse y tiene una misión clara antes de ello Formula 1

Hamilton está LEJOS de retirarse y tiene una misión clara antes de ello

3 hours ago
¡SORPRESA! La FIA confirma el cambio de reglas para el Gran Premio de Australia Formula 1

¡SORPRESA! La FIA confirma el cambio de reglas para el Gran Premio de Australia

Hoy 04:34
Ontdek het op Google Play
x