¡Rival de Checo en Cadillac se ESTRELLA en Australia!

El Gran Premio de Australia ha arrancado con una fuerza arrolladora y uno de los rivales de Checo Pérez dentro de Cadillac ha sufrido de manera importante.

Además de inaugurar la temporada de Fórmula 1, el circuito Albert Park de Melbourne también acoge las jornadas de apertura de la FIA Fórmula 2 y Fórmula 3, aunque las sesiones de entrenamiento no han sido fáciles para todos.

Las primeras carreras de la Porsche Carrera Cup Australia y del Supercars Championship se disputaron el jueves, coronando a Clay Osborne y a Brodie Kostecki como vencedores, respectivamente.

El viernes por la mañana se dio paso a los entrenamientos en F2 y F3. En la Fórmula 2, Gabriele Minì marcó la vuelta más rápida con un tiempo de 1:29.137, aunque el monoplaza de MP Motorsport se detuvo al final de la sesión.

La práctica se vio interrumpida dos veces por banderas rojas: primero tras el accidente del piloto de pruebas de Cadillac F1, Colton Herta, y luego por Tasanapol Inthraphuvasak, quien también se vio perjudicado en los cambios de neumáticos.

Incendio en piloto de Red Bull

La sesión de Fórmula 3 tampoco transcurrió sin sobresaltos. Aunque no se registraron choques, Mattia Colnaghi explotó de manera espectacular su motor Mecachrome V6.

El argentino, nacido en Italia y que se incorporó el pasado agosto al equipo junior de Red Bull, vivió un debut oficialmente decepcionante en la categoría.

Ya voló el primer motor del fin de semana en Melbourne, pertenece al Argentino Mattia Colnaghi de la Formula 3. pic.twitter.com/dh1mapiPYX — 🏁【 Alerta F1 】🏁 (@AlertaF1) March 5, 2026

Finalmente, Ugo Ugochukwu se impuso en la clasificación de la práctica de F3 con un tiempo de 1:34.607, superando a Brando Badoer, hijo del expiloto de Minardi y Ferrari, Luca Badoer.

