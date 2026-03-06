Pesadilla para Checo y Alonso en la FP1 del GP de Australia 2026
Pesadilla para Checo y Alonso en la FP1 del GP de Australia 2026
Se ha completado la primera práctica libre de la temporada 2026 en la Fórmula 1 y Ferrari es quien más contento ha terminado con ella, gracias a un 1-2 de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.
Australia presentó por primera vez de manera competitiva a los 22 monoplazas, pero esa no fue la mayor de las sorpresas, ya que Williams vio a uno de sus pilotos abandonar la pista, afortunadamente no fue Carlos Sainz, sino Alex Albon.
Como era de esperarse, el caos dentro de Aston Martin continúa y Fernando Alonso simplemente no salió a la pista a correr por las vibraciones y problemas de unidad de potencia.
Para Alpine, los resultados dentro de lo que cabe no fueron tan malos como se esperaba, con Gasly y Colapinto terminando por encima de múltiples pilotos, principalmente de Lando Norris.
Quienes si tuvieron problemas fueron los de Cadillac, como era esperado, ya que Checo tuvo problemas con la unidad de potencia de su auto, lo que generó que terminara en P20.
Por parte de los Mercedes, Russell y Antonelli terminaron en séptimo y octavo respectivamente, lejos de lo que el polémico motor Mercedes aspiraría.
¿Cómo terminó la FP1 del Gran Premio de Australia 2026?
- 1. Charles Leclerc
- 2. Lewis Hamilton
- 3. Max Verstappen
- 4. Isack Hadjar
- 5. Arvind Lindblad
- 6. Óscar Piastri
- 7. George Russell
- 8. Andrea Kimi Antonelli
- 9. Gabriel Bortoleto
- 10. Nico Hülkenberg
- 11. Esteban Ocon
- 12. Carlos Sainz
- 13. Liam Lawson
- 14. Oliver Bearman
- 15. Alexander Albon
- 16. Franco Colapinto
- 17. Valtteri Bottas
- 18. Pierre Gasly
- 19. Lando Norris
- 20. Checo Pérez
- 21. Lance Stroll
- 22. Fernando Alonso
