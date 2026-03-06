close global

Sergio Pérez

Checo enciende ALARMAS de Cadillac en la FP2 del Gran Premio de Australia 2026

Sergio Pérez — Foto: © IMAGO

Checo enciende ALARMAS de Cadillac en la FP2 del Gran Premio de Australia 2026

Se ha completado la segunda práctica libre de la temporada 2026 en la Fórmula 1 y Mercedes es quien más contento ha terminado con ella, gracias a un 2-3 de Andrea Kimi Antonelli y George Russell.

Australia presentó por primera vez de manera competitiva a los 22 monoplazas, pero desaofrtunadamente para Cadillac, Checo Pérez no pudo formar parte de la práctica al no salir a pista por problemas en los sensores del monoplaza

Como era de esperar, el caos dentro de Aston Martin continúa y Fernando Alonso simplemente corrió de manera muy cautelosa dentro de esta práctica, terminando junto con su compañero Lance Stroll en las últimas posiciones.

Para Alpine, los resultados dentro de lo que cabe no fueron tan malos como se esperaba, con Gasly y Colapinto terminando por encima de múltiples pilotos.

Por parte de los Ferrari, Hamilton y Leclerc mantuvieron el buen ritmo de la primera sesión, aunque no pudieron terminar en la parte más alta de la parrilla.

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

¿Cómo terminó la FP1 del Gran Premio de Australia 2026?

