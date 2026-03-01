¿Qué es el Sistema de Recuperación de Energía? Elemento clave para Checo en 2026

F1 2026 trae consigo una serie de cambios regulatorios que afectarán tanto al chasis como a las nuevas unidades de potencia.

Aunque sigue utilizando un motor turbo híbrido V6 de 1.6 litros, el enfoque hacia la energía eléctrica se ha triplicado, pasando de 120kW a aproximadamente 350kW. Esto se traduce en una distribución casi equitativa entre la batería y el motor de combustión interna, haciendo que cada parte juegue un papel crucial en el rendimiento del coche.

Esta evolución significa que el sistema de recuperación de energía (ERS) es ahora más importante que nunca. Además de almacenar la energía perdida en forma de electricidad, el ERS se ha rediseñado para potenciar la capacidad de la batería, obligando a los pilotos a gestionar con mayor cuidado este recurso durante cada vuelta.

El nuevo ERS es capaz de recuperar el doble de energía por vuelta en comparación con 2025, lo que permite que la batería se recargue de forma más eficiente a lo largo del recorrido. Pero, ¿qué es exactamente el ERS y cuál es su funcionamiento?

¿Qué es el ERS en la F1?

El sistema de recuperación de energía (ERS) es fundamental en la unidad híbrida, ya que captura la energía que de otro modo se perdería y la almacena en una batería de iones de litio. Los pilotos pueden recargar esta batería mediante diferentes métodos, acumulando energía que luego podrán usar de forma estratégica para obtener un impulso extra a través de un botón específico en el volante, permitiendo que la unidad alcance su máximo rendimiento de 450 caballos de fuerza.

¿Cómo funciona el ERS?

El ERS se compone de tres elementos clave: la electrónica de control, el acumulador de energía y la unidad generadora-motora cinética (MGU-K), que se encarga de recuperar energía durante la frenada y la aceleración. Hasta ahora contaba también con la MGU-H, pero esta se eliminó debido a su elevado coste y a beneficios marginales en cuanto a potencia se refiere.

Durante la frenada, el MGU-K actúa como generador, aprovechando la desaceleración para convertir la energía cinética en electricidad. Esta energía se dirige al acumulador, mientras que la electrónica de control transforma la corriente alterna en corriente continua para que el piloto pueda activarla mediante el botón de impulso. Se pueden recuperar energía de cuatro maneras: al frenar, en situaciones de aceleración parcial, mediante la técnica de "levantar y rodar" y a través del "super clipping" al final de una recta.

¿Qué cambios trae el ERS en la F1 2026?

En la temporada 2026, los pilotos tendrán que ser aún más estratégicos en la gestión de la energía, ya que la parte eléctrica de la unidad ahora es considerablemente más valiosa. Con una capacidad de recarga de hasta 9MJ por vuelta, el ERS permite acercarse al máximo potencial del coche, siempre que se maneje con cautela la reserva de la batería. Es probable que se recurra en mayor medida a técnicas de "levantar y rodar", incluso durante una vuelta de clasificación, para optimizar el uso del impulso en las rectas.

