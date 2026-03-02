close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Sergio Perez, Checo Perez, Cadillac, Bahrain, 2026

Cadillac y Checo obtienen la primer GRAN VICTORIA en la F1

Cadillac y Checo obtienen la primer GRAN VICTORIA en la F1

Nazario Assad De León
Sergio Perez, Checo Perez, Cadillac, Bahrain, 2026

Checo Pérez y Cadillac han obtenido su primera gran victoria de la temporada, ya que han asegurado que la escudería no terminará última en Australia.

Se aproxima la primera carrera para Cadillac como escudería de Fórmula 1, y eso tenía muchas dudas en los expertos sobre el lugar que ocuparían.

Al inicio de la entrada a la parrilla muchos los valoraron como el último lugar seguro, pero ahora eso pinta a ser muy diferente.

Con el desarrollo de acontecimientos dentro de Aston Martin, donde de inmediato tendrán que abandonar la carrera, la escudería del mexicano ha asegurado tener al menos un mejor lugar del vaticinado por los expertos.

Relacionado: CONFIRMADO: Verstappen sigue los pasos de Checo Pérez y TRAICIONA a Red Bull

Tiempo mínimo en pista para Aston Martin

Todos estos problemas obligarán a que Aston Martin limite su actividad en Melbourne. Los AMR26 permanecerán en pits, recorriendo solo la distancia mínima necesaria para aparecer en la parrilla de salida y dar unas pocas vueltas antes de detenerse.

La japonesa reconoce: “Somos conscientes de que los resultados de las pruebas evidencian una situación muy complicada y exigente. Nuestros ingenieros en Sakura, junto al personal de pista, trabajan intensamente para mejorar esta situación.”

Mientras tanto, se ha conformado un equipo de crisis para apoyar a Honda, y el equipo de Newey mantiene un diálogo constante con Sakura para superar estos desafíos.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

4817 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Hamilton se queda atónito ante los abucheos a Christian Horner
Ferrari

Hamilton se queda atónito ante los abucheos a Christian Horner

  • hace 3 minutos
¿Se va Russell, o Antonelli? Así es cómo Mercedes finalmente CONSEGUIRÁ fichar a Verstappen
Max Verstappen

¿Se va Russell, o Antonelli? Así es cómo Mercedes finalmente CONSEGUIRÁ fichar a Verstappen

  • hace 19 minutos
TODAS las imágenes del día más importante de la vida de Leclerc
Formula 1

TODAS las imágenes del día más importante de la vida de Leclerc

  • hace 41 minutos
¡Guerra CANCELARÍA la F1!
Formula 1

¡Guerra CANCELARÍA la F1!

  • 1 hour ago
Cadillac y Checo obtienen la primer GRAN VICTORIA en la F1
Formula 1

Cadillac y Checo obtienen la primer GRAN VICTORIA en la F1

  • 1 hour ago
CATÁSTROFE para Alonso en Aston Martin para el GP de Australia
Aston Martin

CATÁSTROFE para Alonso en Aston Martin para el GP de Australia

  • 2 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
5.000+ views

OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez

  • 20 febrero
 El plan de Fernando Alonso para SALVAR DEL FRACASO a Aston Martin
4.000+ views

El plan de Fernando Alonso para SALVAR DEL FRACASO a Aston Martin

  • 28 febrero
 Aston Martin busca FICHAJE DESDE RED BULL para rescatar el 2026 de Fernando Alonso
2.500+ views

Aston Martin busca FICHAJE DESDE RED BULL para rescatar el 2026 de Fernando Alonso

  • 28 febrero
 Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
2.500+ views

Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso

  • 21 febrero
 Drive to Survive Temporada 8: Títulos de los episodios del último lanzamiento de F1 de Netflix
2.500+ views

Drive to Survive Temporada 8: Títulos de los episodios del último lanzamiento de F1 de Netflix

  • 24 febrero
 SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez
2.500+ views

SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez

  • 13 febrero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x