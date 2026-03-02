Cadillac y Checo obtienen la primer GRAN VICTORIA en la F1
Checo Pérez y Cadillac han obtenido su primera gran victoria de la temporada, ya que han asegurado que la escudería no terminará última en Australia.
Se aproxima la primera carrera para Cadillac como escudería de Fórmula 1, y eso tenía muchas dudas en los expertos sobre el lugar que ocuparían.
Al inicio de la entrada a la parrilla muchos los valoraron como el último lugar seguro, pero ahora eso pinta a ser muy diferente.
Con el desarrollo de acontecimientos dentro de Aston Martin, donde de inmediato tendrán que abandonar la carrera, la escudería del mexicano ha asegurado tener al menos un mejor lugar del vaticinado por los expertos.
Tiempo mínimo en pista para Aston Martin
Todos estos problemas obligarán a que Aston Martin limite su actividad en Melbourne. Los AMR26 permanecerán en pits, recorriendo solo la distancia mínima necesaria para aparecer en la parrilla de salida y dar unas pocas vueltas antes de detenerse.
La japonesa reconoce: “Somos conscientes de que los resultados de las pruebas evidencian una situación muy complicada y exigente. Nuestros ingenieros en Sakura, junto al personal de pista, trabajan intensamente para mejorar esta situación.”
Mientras tanto, se ha conformado un equipo de crisis para apoyar a Honda, y el equipo de Newey mantiene un diálogo constante con Sakura para superar estos desafíos.
