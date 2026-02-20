close global

An edited image of a grumpy Alonso and a smiling Hamilton with a green and red ombre background

F1 Hoy: Fernando Alonso es reclutado por Max Verstappen; Lewis Hamilton es interrogado por Mercedes

F1 Hoy: Fernando Alonso es reclutado por Max Verstappen; Lewis Hamilton es interrogado por Mercedes

Nazario Assad De León
An edited image of a grumpy Alonso and a smiling Hamilton with a green and red ombre background

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 20 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso F1: Max Verstappen quiere llevar al español a las 24 Horas de Le Mans junto a Sebastian Vettel. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: ¿Podrá Lewis Hamilton volver a ganar? Williams tiene una teoría que no agradará al español. ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton F1: Interrogado por George Russell sobre la relación con Kim Kardashian en Bahrein. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Greame Lowdon explica el impacto inmediato del mexicano y Valtteri Bottas en Cadillac. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Cadillac justifica su contratación y la de Valtteri Bottas con ejemplo de acciones en Bahrein. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

