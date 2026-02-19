Las palabras sobre Hamilton desde Williams que CALARON en Sainz

Lewis Hamilton podría vivir un resurgir en la Fórmula 1 en 2026. Se le considera el candidato ideal para dominar las nuevas normas de esa temporada y retomar su lucha por conseguir victorias en carrera, en palabras del equipo de Carlos Sainz.

Quizá ya te hayas percatado de que este año se estrenan coches totalmente nuevos, con un diseño más ágil y ligero que ha salido a pista para realizar pruebas en el Circuito Internacional de Bahréin. De hecho, los monoplazas 2026 pesarán 30 kg menos, contarán con una distancia entre ejes reducida en 20 cm y serán 10 cm más estrechos.

Además, la anchura máxima del suelo se ha recortado en 15 cm, mientras que los neumáticos delanteros han perdido 2,5 cm y los traseros 3 cm. Las alas delanteras de los coches también son 10 cm más estrechas.

Con estos datos sobre la evolución técnica, surge la pregunta: ¿beneficiarán estas modificaciones a algún piloto? Alex Albon, figura de Williams, cree firmemente que sí.

Albon: Las nuevas normas favorecerán a Hamilton

Recientemente, Albon y su compañero de equipo, Carlos Sainz, se relajaron conversando en el sofá de Williams para el canal de YouTube del equipo, respondiendo a diversas preguntas sobre la temporada. Durante la charla, abordaron temas que iban desde el apodo rapero de Sainz (chill.i.am, por si te lo preguntas) hasta el reordenamiento del panorama competitivo.

Al responder a las consultas de los aficionados, les preguntaron qué piloto se adaptaría mejor a las normas de 2026. Sin dudarlo, Albon señaló a Hamilton. —Creo que es Lewis. Con coches más ligeros, su estilo encaja mejor; toma las curvas de forma muy cerrada y no se preocupa tanto por las salidas. Esto, sin duda, es una gran ventaja en estos nuevos monoplazas —explicó.

Sentado a su lado, Sainz, cuyo puesto en Ferrari fue ocupado por Hamilton, calificó el comentario de "audaz" antes de pasar a la sección de preguntas de los seguidores.

