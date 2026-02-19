Las palabras sobre Hamilton desde Williams que CALARON en Sainz
Las palabras sobre Hamilton desde Williams que CALARON en Sainz
Lewis Hamilton podría vivir un resurgir en la Fórmula 1 en 2026. Se le considera el candidato ideal para dominar las nuevas normas de esa temporada y retomar su lucha por conseguir victorias en carrera, en palabras del equipo de Carlos Sainz.
Quizá ya te hayas percatado de que este año se estrenan coches totalmente nuevos, con un diseño más ágil y ligero que ha salido a pista para realizar pruebas en el Circuito Internacional de Bahréin. De hecho, los monoplazas 2026 pesarán 30 kg menos, contarán con una distancia entre ejes reducida en 20 cm y serán 10 cm más estrechos.
Además, la anchura máxima del suelo se ha recortado en 15 cm, mientras que los neumáticos delanteros han perdido 2,5 cm y los traseros 3 cm. Las alas delanteras de los coches también son 10 cm más estrechas.
Con estos datos sobre la evolución técnica, surge la pregunta: ¿beneficiarán estas modificaciones a algún piloto? Alex Albon, figura de Williams, cree firmemente que sí.
Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull
Albon: Las nuevas normas favorecerán a Hamilton
Recientemente, Albon y su compañero de equipo, Carlos Sainz, se relajaron conversando en el sofá de Williams para el canal de YouTube del equipo, respondiendo a diversas preguntas sobre la temporada. Durante la charla, abordaron temas que iban desde el apodo rapero de Sainz (chill.i.am, por si te lo preguntas) hasta el reordenamiento del panorama competitivo.
Al responder a las consultas de los aficionados, les preguntaron qué piloto se adaptaría mejor a las normas de 2026. Sin dudarlo, Albon señaló a Hamilton. —Creo que es Lewis. Con coches más ligeros, su estilo encaja mejor; toma las curvas de forma muy cerrada y no se preocupa tanto por las salidas. Esto, sin duda, es una gran ventaja en estos nuevos monoplazas —explicó.
Sentado a su lado, Sainz, cuyo puesto en Ferrari fue ocupado por Hamilton, calificó el comentario de "audaz" antes de pasar a la sección de preguntas de los seguidores.
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Hamilton es INTERROGADO por Mercedes y crece la tensión en Bahrein
- 1 hour ago
Las palabras sobre Hamilton desde Williams que CALARON en Sainz
- 2 hours ago
Hamilton APRUEBA el importante cambio de la F1
- 2 hours ago
F1 Hoy: Fernando Alonso duplica sus ingenieros; Checo Pérez se adelanta para 2026
- Hoy 04:08
Checo Noticias Hoy: Cadillac SE ADELANTA para 2026; La F1 quiere CENSURARLO
- Hoy 03:00
Colapinto Noticias Hoy: Revelan al NUEVO COMPAÑERO; Decisión de la FIA con el motor
- Hoy 01:00
Más leído
URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
- 31 enero
BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
- 31 enero
Los TIEMPOS de Checo y Bottas con Cadillac en el test de F1
- 30 enero
SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez
- 13 febrero
ATENCIÓN Checo Pérez: La RESPUESTA de Mercedes a Cadillac
- 5 febrero
ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris
- 14 febrero