Las acciones que JUSTIFICAN el fichaje de Checo con Cadillac F1 para 2026

Cadillac ha elogiado la manera en la que Checo Pérez y Valtteri Bottas han acelerado la manera y los tiempos en los que trabajan para desarrollar el monoplaza de cara a la nueva temporada de Fórmula 1.

Al ser un nuevo equipo en la parrilla, y teniendo por delante el gran reto de desarrollar sus unidades al ritmo de equipos con mucha mayor historia en la categoría reina, Graeme Lowdon está más que satisfecho con lo que ha visto de sus dos pilotos.

"Estamos recibiendo comentarios súper precisos, reflexivos y valiosos desde el primer momento. Eso era fundamentalmente lo que buscábamos", explicó Lowdon a los medios en las pruebas de pretemporada en Bahréin.

"También rapidez, hemos tenido algunos pequeños inconvenientes en los que los planes de rodaje han tenido que comprimirse, y hay algunos tests de la FIA, y no tienes mucho tiempo para hacer cosas", agregó.

"Es lo que quieres de un piloto de Fórmula 1: comentarios súper precisos combinados con velocidad, realmente, realmente rápido. Estamos muy contentos desde ese punto de vista", finalizó.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

