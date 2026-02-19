Las acciones que JUSTIFICAN el fichaje de Checo con Cadillac F1 para 2026
Las acciones que JUSTIFICAN el fichaje de Checo con Cadillac F1 para 2026
Cadillac ha elogiado la manera en la que Checo Pérez y Valtteri Bottas han acelerado la manera y los tiempos en los que trabajan para desarrollar el monoplaza de cara a la nueva temporada de Fórmula 1.
Al ser un nuevo equipo en la parrilla, y teniendo por delante el gran reto de desarrollar sus unidades al ritmo de equipos con mucha mayor historia en la categoría reina, Graeme Lowdon está más que satisfecho con lo que ha visto de sus dos pilotos.
"Estamos recibiendo comentarios súper precisos, reflexivos y valiosos desde el primer momento. Eso era fundamentalmente lo que buscábamos", explicó Lowdon a los medios en las pruebas de pretemporada en Bahréin.
"También rapidez, hemos tenido algunos pequeños inconvenientes en los que los planes de rodaje han tenido que comprimirse, y hay algunos tests de la FIA, y no tienes mucho tiempo para hacer cosas", agregó.
"Es lo que quieres de un piloto de Fórmula 1: comentarios súper precisos combinados con velocidad, realmente, realmente rápido. Estamos muy contentos desde ese punto de vista", finalizó.
Relacionado: CONFIRMADO por la FIA: Cadillac y Checo Pérez SE ADELANTAN para 2026
¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?
Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.
"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.
"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Relacionado
Últimas Noticias
F1 Noticias Hoy: Sainz MENOSPRECIA el motor Mercedes; Verstappen quiere hacer EQUIPO con Alonso
- hace 16 minutos
Las acciones que JUSTIFICAN el fichaje de Checo con Cadillac F1 para 2026
- hace 46 minutos
Cadillac revela cómo es el impacto INMEDIATO de Checo y Bottas en la escudería
- 2 hours ago
F1 Checo Pérez Hoy: Cadillac justifica su contratación; Las acciones que lo hacen invaluable
- Ayer 18:37
¡DREAM TEAM! Verstappen quiere hacer EQUIPO con Alonso; Vettel estaría involucrado
- Ayer 18:00
Alpine admite que está FRENANDO a Franco Colapinto
- Ayer 18:00
Más leído
URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
- 31 enero
BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
- 31 enero
Los TIEMPOS de Checo y Bottas con Cadillac en el test de F1
- 30 enero
SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez
- 13 febrero
ATENCIÓN Checo Pérez: La RESPUESTA de Mercedes a Cadillac
- 5 febrero
ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris
- 14 febrero