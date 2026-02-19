¡DREAM TEAM! Verstappen quiere hacer EQUIPO con Alonso; Vettel estaría involucrado
¡DREAM TEAM! Verstappen quiere hacer EQUIPO con Alonso; Vettel estaría involucrado
Max Verstappen ha revelado que no solo quiere competir en las 24 Horas de Le Mans junto a Fernando Alonso, sino que además ha incluido en sus planes al campeón de Red Bull, Sebastian Vettel.
El "Seb" se muestra abierto a la invitación y confía en que la experiencia resulte exitosa. El piloto holandés ha demostrado en varias ocasiones que sus ambiciones van más allá de la Fórmula 1.
El año pasado, encendió la pasión por los deportes de motor tras ganar en su debut en la Nürburgring Langstrecken-Serie en la mítica Nordschleife. No obstante, el objetivo de participar en Le Mans sigue siendo muy importante para él.
Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull
Verstappen espera participar junto a Vettel y Alonso
En una entrevista para ServusTV, Vettel comentó que mantiene un contacto frecuente con Verstappen y que llevan años conversando sobre la posibilidad de correr en las 24 Horas de Le Mans, esperando que pronto se concrete la idea.
"Me encantaría hacerlo, pero claro, solo si estamos en posición de pelear por victorias. Es fundamental estar en el equipo adecuado, por lo que resulta difícil precisar cuándo sucederá", explicó Verstappen durante la conferencia de prensa en Bahréin.
Alonso, quien también espera contar con la presencia de Verstappen, añadió: "Escuché que competiré hasta los 75 años, así que estoy convencido de que encontraremos el momento perfecto para correr juntos."
Con humor, el piloto español concluyó: "Con un récord perfecto en Le Mans, si vuelvo a participar, ¡ellos tendrán que estar muy preparados!"
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Checo Pérez Hoy: Cadillac justifica su contratación; Las acciones que lo hacen invaluable
- 1 hour ago
¡DREAM TEAM! Verstappen quiere hacer EQUIPO con Alonso; Vettel estaría involucrado
- 1 hour ago
Alpine admite que está FRENANDO a Franco Colapinto
- 1 hour ago
Ojo Franco Colapinto: Ferrari REVIENTA en contra del motor Mercedes de Alpine
- 2 hours ago
Carlos Sainz MENOSPRECIA el motor Mercedes de su Williams
- 3 hours ago
BOMBAZO: Confirman que Franco Colapinto PELEARÁ POR PODIOS en 2026
- Hoy 15:00
Más leído
URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
- 31 enero
BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
- 31 enero
Los TIEMPOS de Checo y Bottas con Cadillac en el test de F1
- 30 enero
SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez
- 13 febrero
ATENCIÓN Checo Pérez: La RESPUESTA de Mercedes a Cadillac
- 5 febrero
ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris
- 14 febrero