¡DREAM TEAM! Verstappen quiere hacer EQUIPO con Alonso; Vettel estaría involucrado

Max Verstappen ha revelado que no solo quiere competir en las 24 Horas de Le Mans junto a Fernando Alonso, sino que además ha incluido en sus planes al campeón de Red Bull, Sebastian Vettel.

El "Seb" se muestra abierto a la invitación y confía en que la experiencia resulte exitosa. El piloto holandés ha demostrado en varias ocasiones que sus ambiciones van más allá de la Fórmula 1.

El año pasado, encendió la pasión por los deportes de motor tras ganar en su debut en la Nürburgring Langstrecken-Serie en la mítica Nordschleife. No obstante, el objetivo de participar en Le Mans sigue siendo muy importante para él.

Verstappen espera participar junto a Vettel y Alonso

En una entrevista para ServusTV, Vettel comentó que mantiene un contacto frecuente con Verstappen y que llevan años conversando sobre la posibilidad de correr en las 24 Horas de Le Mans, esperando que pronto se concrete la idea.

"Me encantaría hacerlo, pero claro, solo si estamos en posición de pelear por victorias. Es fundamental estar en el equipo adecuado, por lo que resulta difícil precisar cuándo sucederá", explicó Verstappen durante la conferencia de prensa en Bahréin.

Alonso, quien también espera contar con la presencia de Verstappen, añadió: "Escuché que competiré hasta los 75 años, así que estoy convencido de que encontraremos el momento perfecto para correr juntos."

Con humor, el piloto español concluyó: "Con un récord perfecto en Le Mans, si vuelvo a participar, ¡ellos tendrán que estar muy preparados!"

