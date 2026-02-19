Hamilton es INTERROGADO por Mercedes y crece la tensión en Bahrein

Lewis Hamilton ha captado la atención al ser cuestionado por un rival de la F1 sobre los rumores recientes que lo relacionan sentimentalmente con Kim Kardashian.

Durante la temporada baja, los titulares estuvieron dominados por las especulaciones de que el piloto y la estrella del reality, además de cofundadora de Skims, mantenían una relación.

Se les vio saliendo juntos de un lujoso hotel en los Cotswolds rumbo a París, lo que hizo crecer aún más los rumores. La polémica alcanzó otro nivel cuando ambos fueron vistos juntos en el Super Bowl LX, en el que los Seattle Seahawks vencieron a los New England Patriots, coincidiendo con el exitoso espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny.

Desde su llegada a Bahréin para las pruebas, Hamilton no ha logrado escapar de las habladurías. Durante una sesión con los medios, el periodista Ted Kravitz comentó que al piloto de Ferrari se le preguntó acerca de Kardashian. Kravitz relató: "Le preguntaron: '¿Disfrutaste más de la compañía que del partido en el Super Bowl?', a lo que él respondió: 'Es mi vida privada, no hablaré del tema'".

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Russell quiere enterarse de todo sobre Hamilton y Kardashian

Parece que no solo los periodistas entrometidos se interesan en la F1. El excompañero de equipo de Hamilton y ahora estrella de Mercedes, George Russell, no pierde la oportunidad de soltar un poco de chisme. Al comienzo de la primera semana de pruebas en Bahréin, los 22 pilotos se reunieron en un garaje para la sesión anual de fotografías.

Mercedes, por su parte, compartió un video tras bastidores en redes sociales en el que su piloto mostraba un toque de picardía. Con el título "Sesión de fotos de pilotos F1: la edición caótica de George", Russell se burló de Hamilton, a quien le preguntó en tono bromista: "¿Muy enamorado? ¿Qué hay de nuevo?". Hamilton se limitó a negar con la cabeza y esbozar una sonrisa, mientras Russell le daba una palmada amigable en la espalda.

Sin duda, si Russell decide aplicar técnicas de interrogatorio, lo mejor será evitarlas cuando se esté rodeado de cámaras y micrófonos. Mejor suerte para la próxima vez.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!