Cadillac revela cómo es el impacto INMEDIATO de Checo y Bottas en la escudería

El impacto que han tenido Checo Pérez y Valtteri Bottas es justo lo que la escudería estaba esperando en su entrada a la Fórmula 1.

Al ser un nuevo equipo en la parrilla, y teniendo por delante el gran reto de desarrollar sus unidades al ritmo de equipos con mucha mayor historia en la categoría reina, Graeme Lowdon está más que satisfecho con lo que ha visto de sus dos pilotos.

"Estos chicos tienen muchísima experiencia con múltiples equipos diferentes, trabajando con distintos ingenieros y coches, diferentes unidades de potencia, diferentes chasis", explicó Lowdon a los medios en las pruebas de pretemporada en Bahréin

"Sin duda se complementa porque lo mejor es que estamos recibiendo comentarios precisos de inmediato", agregó.

"Y sí, sé que el coche de 2026 es muy diferente, pero cuando un piloto te da comentarios en particular sobre el manejo y todo lo demás, no estamos perdiendo nada de tiempo", finalizó.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

