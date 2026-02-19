F1 Hoy: Fernando Alonso duplica sus ingenieros; Checo Pérez se adelanta para 2026

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 18 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez Hoy: CONFIRMADO por la FIA - Cadillac SE ADELANTA para 2026. ::: LEER MÁS

F1: Fernando Alonso duplica a los ingenieros de carrera; Lewis Hamilton sigue sin uno. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ESCÁNDALO - La F1 quiere CENSURAR al mexicano y Max Verstappen. ::: LEER MÁS

F1: La FIA considera un cambio controvertido respecto al calendario de carreras sprint. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Lanzan la foto oficial de pilotos de 2026 y los fanáticos denuncian fallas en Photoshop. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!