La FIA prepara un drástico cambio que los pilotos van a DETESTAR

La FIA quiere hacer realidad un sueño largamente anhelado por aficionados y promotores, pero detestado por los pilotos.

Actualmente se baraja ampliar el número de carreras sprint hasta llegar a doce en cada temporada.

Desde 2021, las carreras sprint forman parte del calendario de la Fórmula 1.

Esta prueba, de solo cien kilómetros, se ha posicionado como un evento independiente dentro del fin de semana de Gran Premio, y según Stefano Domenicali, ha conquistado a una nueva legión de seguidores.

La idea detrás de estos fines de semana es que cada sesión tenga su momento estelar. Aunque al principio no convenció a todos, los promotores consiguieron atraer a un mayor número de aficionados a los circuitos.

La FIA recalca en su sitio web que pretende responder a las demandas tanto de los fans como de los organizadores, lo que podría llevar a incrementar el número de eventos sprint a lo largo de la temporada.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

