Alonso DUPLICA ingenieros de carrera para 2026: Hamilton sigue sin uno

¿Cuál es la probabilidad de que Fernando Alonso tenga un imán en el frigorífico con la frase “dos cabezas piensan mejor que una”? La reciente reorganización en el equipo de ingenieros de carrera de Alonso sugiere que, más allá de una simple anécdota, él realmente se identifica con este lema.

La mayoría de los pilotos en la parrilla se conforman con contar con un único ingeniero de carrera durante una gran premio, pero en 2026 Alonso dispondrá de un segundo especialista que trabajará junto a Andrew Vizard en el garaje. Puedes conocer más detalles en Alonso's side of the garage.

Chris Conin, que colaboró con Alonso en 2023 y 2024, asumirá el cargo de ingeniero jefe de carrera como parte de la reestructuración implementada por Aston Martin para renovar su organigrama.

¿Y qué propondrán Conin y Vizard? ¿Acaso intentarán mandar órdenes a Alonso de forma juguetona, como si se tratara de un segmento al estilo “Get Out of Me Ear” de Ant & Dec? En absoluto.

Aston Martin está replicando el exitoso modelo de Red Bull. Con la incorporación de Gianpiero Lambiase, quien dirige las operaciones en pista de todo el equipo y supervisa, además, el coche de Max Verstappen, el conjunto técnico se refuerza notablemente.

Así, Cronin se convertirá en el ingeniero jefe en pista de Aston Martin, encargado también del monoplaza de Alonso, mientras que Vizard le dependerá directamente.

La nueva estructura se extenderá al sector de Stroll, donde Gary Gannon ocupará el puesto de ingeniero principal de carrera, seguido en la cadena de mando por Stephen Glass.

Hamilton sigue sin ingeniero de carrera en F1

Mientras que en Aston Martin cada piloto cuenta con el respaldo de dos ingenieros de carrera, Lewis Hamilton ni siquiera dispone de un responsable a tiempo completo (sí, es en serio).

Riccardo Adami dejó su puesto en enero y, desde entonces, Hamilton ha carecido de un segundo de confianza durante las pruebas de pretemporada en Barcelona y Bahréin.

Durante estos test, el piloto ha sido asistido por Bryan Bozzi, el ingeniero de carrera de Charles Leclerc, y se informa que Carlo Santi, antiguo colaborador de Kimi Raikkonen, ha sido designado de forma provisional para las primeras carreras.

Por otro lado, se rumorea que Cedric Michel-Grosjean, exingeniero jefe de rendimiento en pista de McLaren, se unirá a Ferrari, aunque el equipo aún no confirma si formará parte del conjunto técnico de Hamilton en 2026. Su perfil de LinkedIn confirma que abandonó McLaren en diciembre y, desde enero, se encuentra en una pausa profesional, indicando en su página “Mudanza”.

