F1 lanza la foto OFICIAL de pilotos con Checo para 2026 y fans denuncian fallas

La Fórmula 1 ha presentado la imagen oficial de la temporada 2026 antes del inicio de la nueva campaña, aunque las habilidades en Photoshop aplicadas no han convencido a los aficionados en redes sociales.

Los pilotos y equipos se encuentran en Bahrain esta semana para las últimas jornadas de pruebas de pretemporada, de cara al Gran Premio de Australia que dará comienzo el próximo mes.

Los 22 pilotos, tras la incorporación de la escudería Cadillac a la parrilla en 2026 – siendo la primera vez desde 2016 que la F1 cuenta con más de 10 equipos – se han alineado para tomarse una foto antes del inicio de la temporada.

Esta es la época en la que los pilotos se muestran más relajados, y la F1 aprovecha para capturar una imagen de todos juntos, al estilo de la popular serie de Netflix Drive to Survive.

En la foto de este año – publicada en X a principios de esta semana – Lewis Hamilton se sitúa al frente, acompañado de Lando Norris y el trofeo del campeonato de pilotos, mientras que el novato Arvid Lindblad aparece entre tres veteranos con gran experiencia: Sergio Pérez, Nico Hulkenberg y Charles Leclerc.

No obstante, muchos seguidores han señalado en redes sociales que la imagen ha sido retocada y sugieren que no todos los pilotos estuvieron presentes en el momento de la toma.

“Definitivamente retocaron el primer plano”, comentó un usuario, mientras que otro añadió: “¿Por qué todos parecen haber sido añadidos con Photoshop?”

Otro aficionado se mostró crítico al decir: “¿Despidieron a su director de fotografía? ¡Qué desastre!”, y alguien más opinó: “Ahora entiendo por qué en la foto anterior se recortó la cabeza de Oscar”.

Sin embargo, un fan sugirió que, al menos, deberían haber retocado el fondo, ya que el lugar elegido para la sesión no resulta muy glamoroso, con ventiladores de techo y tuberías grises que dominan la escena. Comentó: “¡Ni siquiera se molestaron en editar el fondo!”

¿Cuántos pilotos nuevos habrá en la parrilla de F1 de 2026?

Tras una temporada 2025 en la que debutaron como oficiales cuatro pilotos –además de Liam Lawson y Ollie Bearman, quienes no completaron una temporada entera– la campaña 2026 presenta muy pocos novatos.

El piloto británico-sueco Arvid Lindblad es el único clasificado como novato oficial, mientras que Franco Colapinto es el único otro competidor que aún no ha disputado una temporada completa, habiendo pasado parte de 2024 y 2025 con Williams y Alpine, respectivamente.

Por su parte, Pérez y Valtteri Bottas regresan al deporte tras una temporada de pausa, pero con un total combinado de 16 victorias en Grandes Premios, difícilmente se les puede considerar verdaderos novatos.

Aun así, hay jóvenes talentos ansiosos por causar una buena impresión en su segundo año, como Isack Hadjar, quien quiere demostrar que tiene lo necesario para conducir en un equipo ganador, junto al tetracampeón Max Verstappen.

Además, Kimi Antonelli podría verse envuelto en la lucha por el campeonato en su temporada de segundo año, ya que Mercedes parece ser el equipo a vencer en medio de los nuevos cambios reglamentarios.

