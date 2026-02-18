F1 Hoy: Fernando Alonso recibe demoledoras noticias; Fórmula 1 busca deshacerse de Max Verstappen

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 18 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: "Realmente nos centramos en dar muchas vueltas para seguir construyendo". ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1 2026: Aston Martin se enfrenta a una espera de seis meses para recuperarse. ::: LEER MÁS

F1: Prefiere deshacerse de Max Verstappen y espera en secreto la marcha del holandés de la parrilla. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso Hoy: ESCÁNDALO - ¡Confirman el FRACASO de Aston Martin en 2026!. ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton F1: Rompe el silencio sobre la relación con Riccardo Adami tras su separación de Ferrari. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!