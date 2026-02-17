Aston Martin y Alonso enfrentan DEMOLEDORA noticia que costaría la temporada

Aston Martin F1 se enfrenta a un posible largo retraso para solucionar un importante problema antes del campeonato de 2026.

El escudería, con sede en Silverstone, llega a la próxima temporada contando con la presencia de Adrian Newey, luego de que Lawrence Stroll, dueño del equipo, incorporara la firma tan codiciada del genio del diseño tras su salida de Red Bull.

A pesar de que Newey comenzó a trabajar en el retador 2026 de Aston Martin desde mayo del año pasado, el inicio de su primera temporada como escudería oficial con el apoyo de Honda ha sido desastroso. El primer monoplaza de Newey apenas logró participar en la prueba de sacudida en Barcelona el mes pasado. Lance Stroll dió cinco vueltas, para que luego Fernando Alonso tomara el volante durante 60 vueltas en el día final de pruebas.

El equipo arrancó los test oficiales de pretemporada en Baréin en una situación complicada, empeorando aún más tras completar solo 36 vueltas el primer día. Los problemas con la unidad de potencia obligaron a Stroll a abandonar parte de las jornadas, mientras el piloto canadiense afirmaba que el nuevo coche de Newey se quedaba cuatro segundos y medio por detrás del líder.

El problema de la caja de cambios en Aston Martin podría perjudicar la primera mitad de la temporada 2026

Aston Martin llega a la última semana de pruebas en Baréin con la esperanza de solucionar los inconvenientes de su nuevo motor, aunque expertos advierten que las soluciones no serán sencillas ni inmediatas. Con la reforma de los reglamentos de chasis y unidades de potencia que trae la temporada 2026, los pilotos deberán adaptarse a nuevas exigencias para manejar sus vehículos, situación que puede frenar a varios equipos, especialmente a Aston Martin, que ya lidia con dificultades en el motor Honda y una complicada caja de cambios.

Según Sky Sports, la caja actual no es capaz de soportar las nuevas demandas de marchas cortas necesarias para reducir la velocidad en las curvas. El motor debe funcionar a revoluciones más altas para recuperar energía eléctrica, lo cual es una novedad en esta temporada dada la división casi equilibrada entre la ICE y el MGU-K. Además, se señaló que la primera caja de cambios desarrollada internamente por Aston Martin resultaría demasiado frágil para manejar la enorme exigencia de par negativo.

Expertos consultados por MARCA estiman que reconstruir la caja de cambios podría llevar cerca de seis meses. Esto podría obligar al equipo de Newey a sacrificar toda la primera mitad de la temporada para solucionar el problema a la brevedad posible. Incluso si se iniciaran los trabajos de inmediato, la reparación no estaría lista antes de julio, lo que encaja con los comentarios de Alonso durante el lanzamiento del 2026: esperan tener un coche competitivo en la segunda mitad del año, con potencial para luchar por victorias.

¿Cuándo comienza la temporada 2026 de F1?

Tras la primera ronda de pruebas en Baréin, realizada del 11 al 13 de febrero, la segunda ronda se disputará esta semana, del 18 al 20 de febrero. Aston Martin regresa a la competición cuando la temporada 2026 arranca en Melbourne para el Gran Premio de Australia. La primera carrera se celebrará el 8 de marzo a las 15:00 hora local (AEDT), 4:00 GMT y 23:00 ET.

