ESCÁNDALO: ¡Confirman el FRACASO de Aston Martin con Fernando Alonso en 2026!

Terribles noticias para Fernando Alonso luego de darse a conocer que su temporada podría estar destinada al fracaso.

Los problemas del AMR26 de Aston Martin se acumulan, según Marca. Durante la pasada semana en Bahréin, tanto Lance Stroll como Fernando Alonso expresaron sus críticas hacia el nuevo monoplaza de Adrian Newey.

La incertidumbre crece y, por ahora, no se esperan soluciones hasta la segunda mitad del año. La máquina de Newey tuvo dificultades para enfrentar las extremas temperaturas del desierto, evidenciando la necesidad de un sistema de refrigeración más potente.

Además, durante la semana de pruebas en Sakhir surgieron nuevos inconvenientes, y los equipos en Silverstone y en Sakura (Honda) están trabajando intensamente para remediarlos.

Uno de los retos principales del AMR26 es la caja de cambios, que presenta problemas para soportar la mayor carga que suponen las marchas más cortas, necesarias para reducir la velocidad en las curvas. Con el elevado régimen que se exige para recuperar energía, la actual caja resulta insuficiente.

Este año, Aston Martin se ha atrevido a diseñar la caja de cambios, junto con el diferencial, de forma completamente independiente, un proyecto que anteriormente realizaban con Mercedes. Se estima que el desarrollo de este nuevo sistema podría llevar alrededor de seis meses.

Otro eslabón débil es la unidad de potencia de Honda, especialmente en lo que respecta al motor de combustión. Al aumentar el régimen, se detectan vibraciones pronunciadas, lo que podría estar relacionado con los problemas en la caja de cambios.

Se espera que se implemente una solución a partir de la séptima carrera, el Gran Premio de Canadá. Sin embargo, la opción más probable es que Aston Martin no logre superar por completo su desventaja en rendimiento hasta 2027.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

