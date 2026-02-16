BOMBAZO: El anuncio del GP de España que SACUDIRÁ a Fernando Alonso y Carlos Sainz
Fernando Alonso y Carlos Sainz quedarán sacudidos luego del anuncio del Gran Premio de Barcelona y su futuro en el calendario de Fórmula 1.
La carrera se quedará hasta 2032, según se ha anunciado recientemente. Gracias a un nuevo acuerdo, la carrera seguirá siendo parte del programa de Fórmula 1 en la ciudad española, aunque se alternará con Bélgica.
Con la llegada de la carrera en Madrid y el fin del contrato en Barcelona, se plantearon dudas sobre el futuro del circuito español. A finales de enero, la Fórmula 1 visitó el lugar para la semana de shakedown, mientras que en los últimos años Bahrein se ha consolidado como sede oficial de pruebas, reuniendo a lo mejor del automovilismo.
El circuito español continuará integrando el calendario de Fórmula 1 hasta 2032. Sin embargo, el Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá carrera únicamente en 2026, 2028, 2030 y 2032. En los demás años, la acción se traslada a Spa-Francorchamps, que funcionará como sede alternativa.
El circuito belga ha firmado un contrato que se extiende hasta 2031, tal y como se dio a conocer el año pasado, por lo que en 2026, 2027, 2029 y 2031 se disputarán las carreras allí.
"Barcelona es una ciudad fantástica y los aficionados de Fórmula 1 siempre nos reciben con gran pasión. Por ello, me alegra saber que seguiremos compitiendo durante muchos años en el Circuit de Barcelona-Catalunya", afirmó el CEO de Fórmula 1, Stefano Domenicali.
¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?
El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.
Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.
A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.
De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.
