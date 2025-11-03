Alonso, Checo, Sainz y TODAS las esposas y novias de la parrilla F1

Formula 1 es uno de los deportes más deslumbrantes del mundo. Durante una temporada intensa, los pilotos recorren el planeta y disfrutan de un estilo de vida lleno de lujos. Sin embargo, esa fama y notoriedad solo parecen favorecer a quienes andan en solitario, ya que la atención de miles de fans puede complicar la vida amorosa.

Muchos se preguntan quién se ha dejado llevar por el romance y quién sigue en búsqueda del gran amor en la parrilla de la F1 2025. El interés por las parejas de los pilotos va en aumento, especialmente desde que series como Drive to Survive han mostrado otra faceta de la vida detrás de las cámaras. La fama trasciende las pistas, y los pilotos suelen compartir en Instagram destellos de una existencia digna de estrella de cine.

¿Lewis Hamilton tiene novia?

La presencia de Lewis Hamilton se ha vuelto legendaria, tanto dentro como fuera del mundo del automovilismo. En el pasado se le vinculó con celebridades de alto perfil como Rita Ora, Nicki Minaj y Rihanna, además de modelos como Barbara Palvin, Gigi Hadid, Winnie Harlow y Sofia Richie. Su relación más conocida fue con la cantante Nicole Scherzinger, con quien mantuvo un idilio intermitente entre 2007 y 2015.

En una entrevista a comienzos de 2021, Hamilton confesó tener una vida sentimental prácticamente inexistente, pues su mayor prioridad es la competición. No obstante, su interés ha abarcado otros ámbitos, como el cuidado de su huella de carbono y su participación en la adquisición de su propia franquicia en la NFL. Los rumores, sin embargo, no han cesado: se ha hablado de su cercanía con Shakira, la actriz Eiza González, la tenista Jenny Stray Spetalen y, más recientemente, con Sofia Vergara.

Según algunos informes de enero de 2025, Hamilton y la actriz de Modern Family habrían compartido un almuerzo en Nueva York para celebrar el 40º cumpleaños del piloto, aunque ambos sostuvieron que se trataba solo de una amistad. Con el cambio a Ferrari, la concentración de Hamilton parece estar puesta en conquistar nuevos éxitos en la pista.

Charles Leclerc se compromete

La mayor novedad de este año es que el astro de Ferrari, Charles Leclerc, se ha comprometido oficialmente. El piloto monegasco de 28 años propuso matrimonio a la joven estudiante de arte francesa Alexandra Saint Mleux, de 22 años, con la simpática complicidad de su perro Leo, que lucía un collar con el mensaje “Papá quiere casarse contigo”.

Charles confirmó este emotivo momento a través de sus redes sociales. Solo días antes, en una entrevista, el piloto ya había comentado sus planes de formar una familia, sin dejar de luchar por ese ansiado título de Campeón de Pilotos en Maranello.

La novia de Max Verstappen

Tras su ruptura en 2020 con la estudiante alemana Dilara Sanik, Verstappen ha mantenido su vida privada bajo llave. Sin embargo, hoy en día se confirma que el piloto neerlandés es pareja de la modelo brasileña Kelly Piquet.

Hija del tricampeón mundial Nelson Piquet, Kelly también fue vinculado anteriormente con otro piloto de F1, Daniil Kvyat. La relación entre Max y Kelly se hizo aún más evidente el Día de San Valentín de 2023, cuando posaron juntos en su ciudad natal, Mónaco. Recientemente, la pareja ha sellado su amor con la llegada de su primera hija, Lily Verstappen-Piquet, nacida poco antes del Gran Premio de Miami en 2025. Cabe recordar que Kelly ya es madre de Penelope, fruto de una relación anterior con otro miembro del escuadrón Red Bull.

Fernando Alonso: ¿nueva pareja y rumores con Taylor Swift?

Fernando Alonso y su compañera de la pequeña pantalla, la austriaca Andrea Schlager, anunciaron a principios de abril de 2023 el fin de su breve romance, después de casi un año juntos. El piloto español ya había tenido un matrimonio con la cantante Raquel del Rosario (2006-2011) y luego fue vinculado con la modelo y presentadora italiana Linda Morselli.

En abril de 2023, Alonso generó revuelo al ser relacionado sentimentalmente con la superestrella pop Taylor Swift. El piloto no hizo más que alimentar los rumores con un divertido video en TikTok titulado “race week era”, en el que, levantando la mirada de su teléfono, guiñó un ojo al ritmo de una de las canciones de la cantante.

No obstante, en junio del mismo año, comenzaron a circular rumores sobre un posible nuevo romance con Melissa Jiminez, periodista de DAZN y también hija del jefe de mecánicos de MotoGP, Antonio Jiménez.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Lando Norris y su pareja ahora son oficiales

El piloto de 25 años de McLaren ha consolidado su relación sentimental con Margarida Corceiro, conocida entre amigos como Magui. Tras muchos rumores durante el inicio de 2025, la pareja se confirmó cuando en la cobertura televisiva del Gran Premio de Mónaco se la refirió como su acompañante. Magui se ha convertido en una presencia habitual en los circuitos internacionales.

Recordemos que en 2022 Norris sorprendió en redes al anunciar su relación con la modelo portuguesa Luisinha Oliveira, de la cual posteriormente se separó de forma amistosa tras diversos malentendidos.

¿Oscar Piastri tiene novia?

El prometedor piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, firmó recientemente un nuevo contrato multianual que lo tiene asegurado en la escudería hasta al menos 2028.

Fuera de la pista, el joven mantiene una relación estable con Lily Zneimer, con quien ha compartido momentos románticos en redes, incluso publicando una foto juntos en Wimbledon. La discreción ha sido clave en su vida privada, pero los aficionados pueden intuir que el romance es genuino y duradero.

F1P4 -> SW19 🍓🎾 Awesome day at Wimbledon pic.twitter.com/NtsEaC2lMK — Oscar Piastri (@OscarPiastri) 12 de julio de 2023

La novia de Valtteri Bottas

Durante casi una década, Bottas estuvo vinculado sentimentalmente con la nadadora olímpica Emilia Pikkarainen, con quien contrajo matrimonio en agosto de 2016 en Helsinki. En enero de 2020, el piloto admitió en redes que su matrimonio había llegado a su fin.

Hoy, Bottas ha encontrado el amor en la figura de la estrella ciclista australiana Tiffany Cromwell, quien fue la responsable de una imagen polémica del piloto en mayo de 2022. Se espera que ambos vuelvan a destacar en la F1 a partir de 2026, cuando Bottas regrese a la parrilla a tiempo completo con Cadillac.

La esposa de Sergio Pérez

Checo ha estado junto a Carola Martínez desde 2011. La pareja contrajo matrimonio en 2018, luego de haber compartido el nacimiento de su hijo Sergio Jr. Posteriormente, también se sumaron a la familia una hija, Carlota, y un segundo hijo, Emilio.

Aunque Pérez prefiere mantener su vida personal en la privacidad, Carola suele compartir tiernas imágenes familiares en Instagram, mostrando una unión que ha perdurado a lo largo de los años.

La novia de Lance Stroll

Lance Stroll, además de forjarse una carrera prometedora en la F1, cuenta con la fortuna de su padre, lo que le convierte en un soltero muy codiciado. El joven ha tenido varias relaciones, entre ellas con la diseñadora y presentadora Kimberley Garner, y posteriormente con la modelo y músico italiana Sara Pagliaroli.

Más recientemente, fue visto frecuentemente en el paddock junto a Marilou Belanger, aunque tras borrar las fotos en redes ambos confirmaron su separación. Durante el verano de 2025, se le vinculó con la modelo israelí Yael Shelbia, a quien se le vio disfrutando de unas vacaciones juntos.

La novia de Pierre Gasly

El piloto de Alpine ha encontrado el amor en la modelo portuguesa Francisca (Kika) Cerqueira Gomes. La pareja, además de compartir su día a día, cuida de un encantador perro llamado Simba. Anteriormente, Pierre fue vinculado con la ingeniera aeroespacial italiana Caterina Masetti Zannini en 2018, y más adelante también con la modelo ucraniana y figura en redes sociales Katerina Berezhna.

La novia de George Russell

El joven piloto de Mercedes está saliendo con Carmen Montero Mundt, quien trabaja para una firma de inversiones en Londres. Este romance se suma a relaciones pasadas del piloto, que incluyeron un idilio con Seychelle De Vries, hermana del ex piloto Nyck de Vries de AlphaTauri.

La novia de Kimi Antonelli

El reemplazo de Hamilton en Mercedes, Kimi Antonelli, de tan solo 19 años, ya tiene a su lado a Eliska Babickova, quien también es piloto de karting y ganó el campeonato italiano de la categoría OK en 2023. La joven pareja celebró su primer aniversario juntos mediante una publicación en Instagram el 14 de octubre de 2024, dejando entrever un romance en alza.

La novia de Carlos Sainz

Actualmente, Carlos Sainz ha encontrado el amor junto a la modelo escocesa Rebecca Donaldson. El piloto de Ferrari anteriormente se vinculó sentimentalmente con Isabel Hernaez, quien se desempeña hoy como especialista en relaciones públicas, pero la relación llegó a su fin en 2023. Isabel comentó sobre la ruptura a través de Hola Magazine, abordándola con madurez y buenos deseos para Sainz.

Carlos Sainz is now dating Rebecca Donaldson

La novia de Gabriel Bortoleto

El actual campeón de la F2 y nuevo integrante de Sauber, Gabriel Bortoleto, ha encontrado el amor en Isabella Bernardini. La brasileña, quien mantiene un perfil discreto, fue vista en el garaje de Sauber junto a la familia de Bortoleto durante el fin de semana del Gran Premio de Australia. Según se comenta, la pareja comenzó su romance en la adolescencia, y actualmente Isabella cursa estudios de Informática en Eindhoven.

La novia de Alex Albon

El piloto de Williams, Alex Albon, comparte su vida con la golfista profesional Lily Muni, con quien sale desde 2019. Lily compite en el LPGA Tour en Estados Unidos y, juntos, han sabido sobrellevar la fama y los retos que acompañan a la vida de un deportista de élite.

¿La esposa de Nico Hulkenberg?

El veterano de Sauber contrajo matrimonio con la diseñadora y modelo lituana Egle Ruskyte en 2021, en una ceremonia civil, para luego celebrar una boda religiosa en Mallorca en 2022. La pareja ya recibió a su primera hija, Noemi Sky, en 2021, cimentando una unión que combina moda y velocidad.

La novia de Ollie Bearman

El joven británico Ollie Bearman fue el centro de polémica en 2024, cuando se vio envuelto en lo que se llamó un "triángulo amoroso". De cara a su primera temporada completa en la F1 en 2025, se informa que está saliendo con Alicia Torriani, quien reside en Mónaco y trabaja como Account Manager en la agencia deportiva All TIME, dirigida por Lorenzo, hermano de Charles Leclerc.

La esposa de Toto Wolff

El gigante austriaco y director del equipo Mercedes es igualmente famoso por su vida sentimental. Toto Wolff se casó en 2011 con Susie Wolff, expiloto de pruebas de Williams, y juntos tienen un hijo. Susie, por su parte, encabeza la dirección de la serie de carreras femeninas F1 Academy. Además, Wolff es padre de dos hijos de una relación anterior.

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!