Hamilton, Verstappen y Checo SE UNEN contra un inesperado ENEMIGO
Sergio Pérez, Lewis Hamilton y Max Verstappen se han unido en contra de un enemigo en común para la F1 2026.
Hamilton declaró a la prensa que las nuevas disposiciones hacen de la F1 una competición “excesivamente compleja” y afirmó: “ningún aficionado la comprenderá. El otro día asistí a una reunión en la que nos explicaron cada detalle. Sinceramente, parece que hace falta un título universitario para entenderlo por completo".
Por su parte, Max Verstappen dijo: "La sensación no es de un F1, más bien es como un Fórmula E con esteroides. Como piloto puro, disfruto de conducir a tope y, de momento, no puedes hacerlo. Lo que haces como piloto tiene mucho efecto en la energía y para mí, esto no es F1".
Finalmente, Checo mencionó lo siguiente en Motorsport: “Es muy difícil descifrar qué está pasando con la energía, con los despliegues... todo eso es tremendamente difícil. Así que sí, gran parte de esta unidad de potencia entra en juego, mucho más que en el pasado, lo cual no es ideal”, apuntó el nacido en Jalisco.
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
