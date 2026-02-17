¡La F1 prefiere DESHACERSE de Verstappen y espera en secreto la marcha del holandés!

Max Verstappen ha sido muy franco en sus críticas hacia las nuevas regulaciones de la Fórmula 1 en los últimos días.

El tetracampeón calificó a la nueva generación de monoplazas de “un desastre”, a pesar de que, en determinadas circunstancias, podría contar con una ligera ventaja frente a sus rivales.

La semana pasada, Verstappen causó revuelo en el paddock de Bahréin con declaraciones polémicas sobre los nuevos reglamentos.

Los cambios, tanto en el aspecto técnico como en el motor, han puesto el foco en la gestión de la energía eléctrica, alterando la tradicional fórmula basada en el motor V6 y la cooperación entre el MGU-K y el desaparecido MGU-H. El piloto de Red Bull critica la distribución "fifty-fifty" de la potencia entre el motor de combustión y la eléctrica.

Verstappen critica duramente las nuevas reglas de Fórmula 1

Las primeras pruebas y simulaciones en el Circuito Internacional de Bahréin indican que los coches muestran comportamientos de conducción poco naturales. Por ejemplo, los pilotos se ven obligados a soltar el acelerador en las curvas para acumular energía y luego aprovecharla al máximo en las rectas. No todos, sin embargo, se quejan de la misma manera.

George Russell declaró que la adaptación a estos cambios resulta más rápida de lo que se imagina, a pesar de que, en la práctica, es más eficaz soltar el acelerador antes de lo habitual que mantenerlo a fondo. Por su parte, Lando Norris se mostró optimista y comentó que, si al piloto de 28 años no le agrada la situación, siempre puede optar por retirarse, dado lo bien remunerado que está.

¿Verstappen se beneficia?

¿Por qué, entonces, expresa una opinión tan negativa? Red Bull Racing ha sido ampliamente elogiado en el paddock por su innovadora unidad de potencia, desarrollada junto a Ford, y hasta los rivales se muestran positivos con el equipo de Milton Keynes. Además, hay otro factor: Verstappen destaca por su capacidad para gestionar múltiples variables durante la carrera, lo que, en teoría, debería ser una ventaja en el manejo de la batería.

Related image

Las nuevas reglas contradicen la esencia de la Fórmula 1

El motivo es sencillo. Tener que reducir la velocidad en algunos tramos para recargar la batería va en contra de la esencia de la Fórmula 1, que se basa en dar vueltas al circuito lo más rápido posible con los coches más avanzados del mundo. Con cuatro títulos mundiales en su palmarés, Verstappen ya no siente la presión de tener que probar nada y sus comentarios no buscan amenazar, sino manifestar su opinión con total sinceridad.

El apoyo de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton se suma a la crítica de Verstappen. El siete veces campeón calificó las nuevas regulaciones de “increíblemente complejas” y comentó, casi en tono de broma, que los pilotos necesitarían un título universitario para entenderlas. Esta situación contraproducente no favorece la imagen de la Fórmula 1, especialmente cuando se intenta marcar una nueva era de mayor emoción, reducción de costes y sencillez para el espectador.

Related image

¿Está cambiando la pasión de Verstappen?

Aunque Verstappen no planea retirarse de la Fórmula 1 en el corto plazo, su interés parece desplazarse hacia proyectos que verdaderamente le apasionan, como el GT3 y el simracing. Con el tiempo, cabe preguntarse cuánto lamentaría la categoría perder a un piloto de tan alto calibre. En un deporte que brilla con las grandes estrellas, es esencial que estas se expresen de forma positiva, algo que, sin duda, preocupa a los departamentos comerciales de la F1.

