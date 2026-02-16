Hamilton rompe el silencio sobre su separación de Ferrari

El fenómeno de la F1, Lewis Hamilton, se sincera sobre su relación con Riccardo Adami, y su declaración puede sorprender a muchos.

Tanto Hamilton como Adami acapararon titulares en 2025 por motivos poco felices, luego de que el siete veces campeón viviera un año complicado en la Scuderia.

Instantes de silencios incómodos, respuestas directas y hasta peticiones de una taza de té marcaron un debut difícil en Ferrari, donde ni siquiera una victoria en el sprint del Gran Premio de China pudo redimir la temporada. La noticia, aunque no inesperada, de que Adami dejaría de ser el ingeniero de carrera de Hamilton este año, se dio a conocer durante la temporada baja.

“Trabajar con Riccardo Adami fue realmente maravilloso”, declaró Hamilton a los medios durante la primera prueba en Baréin la semana pasada.

“El año pasado fue muy complicado para todos, y su paciencia y ética de trabajo fueron fundamentales. La conexión entre un piloto y su ingeniero es esencial. Adaptarse a un cambio al inicio de la temporada, acostumbrarse a una nueva voz y a un estilo de trabajo distinto, supuso un reto no menor. Lo ideal sería continuar en un equipo consolidado, que se conoce desde hace años y ha superado momentos difíciles juntos. Ahora, me concentro en construir ese vínculo con mis nuevos compañeros, y juntos estamos dando lo mejor de nosotros.”

¿Quién es el nuevo ingeniero de carrera de Lewis Hamilton?

Básicamente, la respuesta corta es que, al menos por ahora, no cuenta con uno. Durante la primera semana de pruebas en Baréin, se le escuchó asesorado por Bryan Bozzi, quien es el ingeniero de carrera de Charles Leclerc. Se espera que Carlo Santi, antiguo ingeniero de Kimi Raikkonen, asuma las responsabilidades durante las primeras carreras de la temporada, hasta que se nombre un reemplazo permanente.

Según los rumores, ese hombre podría ser Cedric Michel-Grosjean, quien dejó McLaren en 2025 y, tras una brillante trayectoria, se perfila para unirse a Ferrari. Una rápida mirada a su perfil profesional deja en claro que su experiencia encaja perfectamente en la nueva etapa del equipo.

