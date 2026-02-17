La TRISTE resignación de Colapinto tras las pruebas con Alpine

Franco Colapinto no ha tenido la mejor de las experiencias con Alpine en las pruebas de pretemporada, pero hay algunos aspectos positivos que ve en ello.

Después de tener pruebas importantes en Barcelona y Bahrein, el piloto argentino dio declaraciones sobre las sensaciones que ha tenido del nuevo monoplaza de Alpine.

Ahora que tiene motor Mercedes, la escudería francesa espera que eso pueda ayudar a obtener más puntos que la temporada anterior, donde quedaron últimos con diferencia.

“Fue bueno terminar la semana con tantas vueltas completadas. El coche funcionó bien, realmente nos centramos en dar muchas vueltas para seguir construyendo mi experiencia con el auto”, señaló Colapinto.

Relacionado: TODO lo que debes saber del motor Mercedes "ilegal" de Franco Colapinto

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!