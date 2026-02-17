close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton, Sergio Perez, Britain, 2024

F1 Hoy: Lewis Hamilton rompe el silencio sobre Ferrari; Cadillac responde a Checo Pérez

F1 Hoy: Lewis Hamilton rompe el silencio sobre Ferrari; Cadillac responde a Checo Pérez

Nazario Assad De León
Lewis Hamilton, Sergio Perez, Britain, 2024

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 17 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso Hoy: ESCÁNDALO - ¡Confirman el FRACASO de Aston Martin en 2026!. ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton F1: Rompe el silencio sobre la relación con Riccardo Adami tras su separación de Ferrari. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Cadillac responde a sus críticas sobre el monoplaza para 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Valtteri Bottas señala lo más importante de su experiencia con el mexicano en Cadillac. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso Hoy: BOMBAZO - El anuncio del GP de España que SACUDIRÁ a Carlos Sainz. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

4197 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Williams espera la salida de la ESTRELLA de Mercedes por culpa de Verstappen
Williams

Williams espera la salida de la ESTRELLA de Mercedes por culpa de Verstappen

  • hace 12 minutos
Hamilton nombra el deporte que le ATERRA probar
Ferrari

Hamilton nombra el deporte que le ATERRA probar

  • hace 48 minutos
URGENTE: Franco Colapinto sufre preocupante RETROCESO para 2026
Alpine

URGENTE: Franco Colapinto sufre preocupante RETROCESO para 2026

  • hace 54 minutos
Ferrari SORPRENDE y llega con un paquete completamente nuevo en Bahrein
Ferrari

Ferrari SORPRENDE y llega con un paquete completamente nuevo en Bahrein

  • 1 hour ago
BREAKING: ¡Se sigue CAYENDO A PEDAZOS Red Bull tras salida de Checo Pérez!
Red Bull

BREAKING: ¡Se sigue CAYENDO A PEDAZOS Red Bull tras salida de Checo Pérez!

  • 1 hour ago
¡La F1 prefiere DESHACERSE de Verstappen y espera en secreto la marcha del holandés!
Opinión

¡La F1 prefiere DESHACERSE de Verstappen y espera en secreto la marcha del holandés!

  • 2 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
7.500+ views

URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso

  • 31 enero
 Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
5.000+ views

Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada

  • 28 enero
 BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
5.000+ views

BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026

  • 31 enero
 SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac
2.500+ views

SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac

  • 28 enero
 LAMENTABLE: Comienzan los ATAQUES contra Checo Pérez desde Europa
2.500+ views

LAMENTABLE: Comienzan los ATAQUES contra Checo Pérez desde Europa

  • 29 enero
 Los TIEMPOS de Checo y Bottas con Cadillac en el test de F1
2.500+ views

Los TIEMPOS de Checo y Bottas con Cadillac en el test de F1

  • 30 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x