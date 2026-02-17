Cadillac responde a Checo después de los SEÑALAMIENTOS hechos al monoplaza
Cadillac responde a Checo después de los SEÑALAMIENTOS hechos al monoplaza
Checo Pérez señaló algunos de los aspectos de mejora que tiene Cadillac después de los diferentes periodos de prueba que ha tenido con el monoplaza y ahora la escudería le ha respondido sobre ello.
Tras poder montar su nuevo auto en Barcelona y Bahrein, el piloto referente de Cadillac tiene algunos señalamientos en los cuales debe de trabajar la escudería estadounidense.
"Bueno, sin duda está entre las primeras prioridades. Creo que hay un montón de cosas para hacer que estos coches vayan más rápido. Claramente esa es una de ellas", dijo Greame Lowdon.
"Y es un área en la que estoy muy seguro de que veremos mucho desarrollo y también mucha convergencia. Siempre lo hacemos en la Fórmula 1, ¿no? Y lo que siempre, supongo, ya no debería sorprenderme es la velocidad a la que eso puede suceder en todo el paddock. Así que ciertamente es un área en la que estaremos trabajando", agregó.
Relacionado: CONFIRMADO: Verstappen sigue los pasos de Checo Pérez y TRAICIONA a Red Bull
¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?
Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.
"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.
"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Checo Pérez Hoy: Cadillac responde a sus críticas; Valtteri Bottas resalta sus aportes
- 1 hour ago
F1 Hoy: Fernando Alonso sacudirá a España; Franco Colapinto busca lo imposible
- 1 hour ago
F1 Franco Colapinto Hoy: Su rol en Drive to Survive; El ejercicio para compensar las fallas de Alpine
- 1 hour ago
¿Te sobran £10,100? ¡La última colaboración de Mercedes en la F1 podría ser tuya!
- 2 hours ago
Hamilton y Kim Kardashian: Todo lo que necesitas saber sobre la nueva pareja
- 2 hours ago
Motores F1 2026: Todo lo que necesitas saber antes de la nueva temporada
- 2 hours ago
Más leído
URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
- 31 enero
Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
- 28 enero
BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
- 31 enero
SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac
- 28 enero
LAMENTABLE: Comienzan los ATAQUES contra Checo Pérez desde Europa
- 29 enero
Los TIEMPOS de Checo y Bottas con Cadillac en el test de F1
- 30 enero