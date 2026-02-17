Bottas establece el INMENSO aporte de Checo a Cadillac

Valtteri Bottas ha destacado lo valioso que ha sido trabajar con Checo Pérez durante esta pretemporada con Cadillac.

Tras poder montar su nuevo auto en Barcelona y Bahrein, el veterano piloto de Cadillac tiene algunos señalamientos sobre su experiencia hasta ahora con el mexicano.

En palabras durante las pruebas en Bahrein, Bottas destacó lo más importante que brinca Pérez para el equipo.

“Es genial trabajar con Checo. Tiene tanta experiencia en diferentes equipos. Es tan fácil trabajar con alguien como él. Es un muchacho genial para trabajar y creo que haremos un buen equipo”, señaló Bottas.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

