close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Bottas and Perez in plain t-shirts with orange flame background edited behind

Checo Pérez Hoy: Ferrari lo arruina; Se recupera con aliado de Michael Schumacher

Checo Pérez Hoy: Ferrari lo arruina; Se recupera con aliado de Michael Schumacher

Nazario Assad De León
Bottas and Perez in plain t-shirts with orange flame background edited behind

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este domingo 15 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo deja claro el MAYOR PROBLEMA de Cadillac para su debut ::: LEER MÁS

El POTENTE ex aliado de Schumacher que está apunto de sumarse a Checo y Cadillac. ::: LEER MÁS

Cadillac y Checo, en problemas por CULPA de Ferrari. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Se inspira en Bad Bunny para anunciar su Cadillac personalizado para la Fórmula 1 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Cadillac, bajo fuertes críticas tras su primera decoración oficial de su monoplaza. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Hoy: Fernando Alonso casi despide a todo el personal del equipo; Lewis Hamilton se pone furioso
Formula 1

F1 Hoy: Fernando Alonso casi despide a todo el personal del equipo; Lewis Hamilton se pone furioso

  • Hoy 05:54
Franco Colapinto Hoy: Alpine lo afecta; pronostican el Gran Premio de Australia como un desastre
Formula 1

Franco Colapinto Hoy: Alpine lo afecta; pronostican el Gran Premio de Australia como un desastre

  • Hoy 05:21
Checo Pérez Hoy: Ferrari lo arruina; Se recupera con aliado de Michael Schumacher
Formula 1

Checo Pérez Hoy: Ferrari lo arruina; Se recupera con aliado de Michael Schumacher

  • Hoy 05:08
Gasly señala a Alpine y vendrán GRANDES PROBLEMAS para Colapinto
Formula 1

Gasly señala a Alpine y vendrán GRANDES PROBLEMAS para Colapinto

  • Hoy 04:21
Franco es AFECTADO por Alpine en las pruebas de F1
Alpine

Franco es AFECTADO por Alpine en las pruebas de F1

  • Ayer 20:30
El POTENTE ex aliado de Schumacher que está apunto de sumarse a Checo y Cadillac
Cadillac

El POTENTE ex aliado de Schumacher que está apunto de sumarse a Checo y Cadillac

  • Ayer 20:00
MÃ¡s noticias

Más leído

URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
7.500+ views

URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso

  • 31 enero
 Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
5.000+ views

Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada

  • 28 enero
 BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
5.000+ views

BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026

  • 31 enero
 El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
2.500+ views

El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada

  • 27 enero
 SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac
2.500+ views

SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac

  • 28 enero
 LAMENTABLE: Comienzan los ATAQUES contra Checo Pérez desde Europa
2.500+ views

LAMENTABLE: Comienzan los ATAQUES contra Checo Pérez desde Europa

  • 29 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x