TODAS las reacciones al nuevo monoplaza de Checo con Cadillac en la F1
TODAS las reacciones al nuevo monoplaza de Checo con Cadillac en la F1
Durante la noche de domingo a lunes, el equipo de Cadillac sorprendió al mundo al presentar, por primera vez en su historia, el nuevo diseño de su monoplaza.
La propuesta apuesta por un aspecto negro y plateado, mostrando dos caras que resaltan su identidad. La revelación ha desatado una avalancha de reacciones en internet.
El equipo estadounidense desveló oficialmente la imagen 2026 durante la transmisión del Super Bowl.
Durante este evento deportivo de fama mundial –donde los Seattle Seahawks vencieron a los New England Patriots por 29-13– el nuevo diseño apareció por primera vez en Times Square y ya está dando mucho de qué hablar en las redes sociales.
A continuación, te presentamos algunas reacciones de los aficionados a la Fórmula 1 después de ver el nuevo monoplaza de Cadillac.
Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
TODAS las reacciones al nuevo monoplaza de Checo con Cadillac en la F1
- 2 hours ago
Alpine revela la VERDADERA razón de la complicada temporada de Colapinto
- 3 hours ago
Aston Martin presenta el NUEVO coche diseñado por Newey para Alonso
- Ayer 21:23
Alonso es comparado con NAPOLEÓN por este motivo en la F1
- Ayer 16:00
Checo se INSPIRA en Bad Bunny para anunciar su Cadillac F1 personalizado
- Ayer 15:00
F1 Hoy: Checo Pérez presenta su lujoso Cadillac; Lewis Hamilton renace en Ferrari
- Ayer 12:00
Más leído
URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
- 31 enero
Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
- 28 enero
BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
- 31 enero
Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
- 23 enero
El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
- 27 enero
SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac
- 28 enero