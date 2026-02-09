TODAS las reacciones al nuevo monoplaza de Checo con Cadillac en la F1

Durante la noche de domingo a lunes, el equipo de Cadillac sorprendió al mundo al presentar, por primera vez en su historia, el nuevo diseño de su monoplaza.

La propuesta apuesta por un aspecto negro y plateado, mostrando dos caras que resaltan su identidad. La revelación ha desatado una avalancha de reacciones en internet.

El equipo estadounidense desveló oficialmente la imagen 2026 durante la transmisión del Super Bowl.

Durante este evento deportivo de fama mundial –donde los Seattle Seahawks vencieron a los New England Patriots por 29-13– el nuevo diseño apareció por primera vez en Times Square y ya está dando mucho de qué hablar en las redes sociales.

A continuación, te presentamos algunas reacciones de los aficionados a la Fórmula 1 después de ver el nuevo monoplaza de Cadillac.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

it’s kinda basic — bear (@suusw33t) February 9, 2026

It’s not even the same on both side how is that even legal? — Keny Kersten (@Hipster_Crayon) February 9, 2026

Where is the color? — Darren Orange (@Darren_Orange) February 9, 2026

I think I just threw up in my mouth 🤢 — Vitthal (@VitthalG17) February 9, 2026

Shoulda done yellow and gold. Super sick design but we don’t need another monochrome team. At least Audi and Merc have SOME color — William Mason (@WilliamMason83) February 9, 2026

It's fucking awful. Add some color! Yellow, blue, red? Any of those. Present in the current shield. My God. Have some balls to get creative. — Josh (@JGulk) February 9, 2026

Hell of a livery. The unveiling was inspiring. #F1 Given Cadillac a proper send off!! — Derek Green (@derekg14) February 9, 2026

One of the best liveries I’ve seen in a long time. — XYZDONNY (@xyzdonny) February 9, 2026

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!