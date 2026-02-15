Checo deja claro el MAYOR PROBLEMA de Cadillac para su debut
Checo Pérez ha señalado algunos de los aspectos de mejora que tiene Cadillac después de los diferentes periodos de prueba que ha tenido con el monoplaza.
Tras poder montar su nuevo auto en Barcelona y Bahrein, el piloto referente de Cadillac tiene algunos señalamientos en los cuales debe de trabajar la escudería estadounidense.
"Creo que la prioridad es la parte de la energía, porque en este momento cada vuelta es diferente. Tenemos mucha variación, de medio segundo a un segundo en cada vuelta", explicó.
"Hay que entender por qué está pasando eso, dominar la gestión de la energía, hacer más salidas, más procedimientos... y luego explorar un poco más el coche en general, porque no hemos podido hacer mucho trabajo de configuración (setup) por ahora”, agregó.
¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?
Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.
"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.
"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.
