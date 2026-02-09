Checo se INSPIRA en Bad Bunny para anunciar su Cadillac F1 personalizado
Checo Pérez ha tomado la estela dejada por Bad Bunny en el Super Bowl y ha enviado otro potente mensaje en la presentación de su Cadillac para 2026.
Cadillac aprovechó el escenario más grande del deporte estadounidense para, como buena escudería americana, mostrar por primera vez el monoplaza que veremos a lo largo de la temporada.
Cadillac debutará en la parrilla de la Fórmula 1 esta temporada con la veterana alineación de Checo Pérez y Valtteri Bottas, esperando tener un impacto importante en su primer año.
El mensaje de Checo en su publicación en redes sociales, donde también mostró las fotos de su auto con su distintivo número 11, fue el siguiente: "Les presento mi Cadillac. Orgulloso de representar a toda América, orgulloso de ser latino". Además, en Instagram, realizó la publicación con la canción de 'Nuevayol'.
Les presento mi @Cadillac_F1— Sergio Pérez (@SChecoPerez) February 9, 2026
Orgulloso de representar a toda América, orgulloso de ser latino. pic.twitter.com/VCAUZMYHQp
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
