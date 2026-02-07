Checo Pérez sonríe: ¡FUERTE golpe de Ferrari a Red Bull para 2026!

Sergio Pérez seguramente estará contento luego del duro golpe de Ferrari a Red Bull Racing para la temporada 2026.

Dentro de Ferrari sigue en marcha una reestructuración interna. La escudería italiana busca reconfigurar algunos puestos clave y, en ese proceso, ha optado por sumar a Guillaume Dezoteux, quien llega procedente de Racing Bulls. Bajo la dirección de Frédéric Vasseur, Ferrari apuesta por recuperar el camino hacia el campeonato.

El francés, que encabeza la Scuderia desde 2023, aún no ha logrado entregar un monoplaza ganador de títulos. Con la perspectiva de que el coche de 2026 se ajuste a esas ambiciones, Ferrari refuerza su plantilla con especialistas experimentados. Guillaume Dezoteux es uno de los nuevos nombres que se unen al equipo.

Según informa el medio italiano, su selección fue decidida directamente por Vasseur. El profesional francés, que ahora ocupará el puesto de Head of Performance Operations, cuenta con una amplia experiencia adquirida en organismos tan reconocidos como Michelin y Toro Rosso, donde lideró el departamento de rendimiento de vehículos.

En los últimos meses, también desempeñó esta función en la escudería italiana hermana de Red Bull Racing. En Ferrari, Dezoteux se incorpora al equipo técnico que tienen al mando Diego Tondi y Frank Sanchez.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó y se anunció que Liam Lawson ocuparía el lugar de Pérez en 2025, convirtiéndose en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Tras semanas de especulaciones, el piloto mexicano confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac para el Campeonato Mundial 2026.

