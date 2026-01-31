Checo Pérez sonríe: Cadillac SE APROVECHA de Red Bull y Mercedes

Cadillac confirmó que se aprovechará de Red Bull y Mercedes para su temporada de debut con Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Graeme Lowdon, jefe de equipo en Cadillac, ofreció declaraciones que fueron publicadas por Motorsport sobre el impacto de contar con dos corredores experimentados como Checo y Bottas.

Esto fue lo que dijo: "Seria muy dificil para un novato. La experiencia combinada de los pilotos es extremadamente importante. Tienen múltiples victorias en Grandes Premios entre los dos, 16 triunfos, unos 160 podios, o algo así.

"Pero más importante aún es la experiencia de haber trabajado con múltiples equipos. Ya estamos recogiendo los frutos de eso", comentó el directivo de la escudería estadounidense.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

