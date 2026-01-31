El mensaje de Charles Leclerc que EMOCIONA a TODO México y Checo Pérez

Charles Leclerc ha compartido sus impresiones tras pilotar por primera vez el Ferrari 2026 y emocionó a todo México por lo que eso significa para Sergio Pérez y Cadillac en la siguiente campaña.

Tras completar sus primeras vueltas, Leclerc comentó: "Se siente realmente bien. Es, sin duda, un momento apasionante". Añadió que "la sensación es difícil de describir en detalle por ahora, ya que las condiciones eran peculiares, con una mezcla entre lluvia y pista seca.

"Todo ha salido según lo previsto, sin inconvenientes ni sorpresas inesperadas, lo cual es fundamental en un día en el que sólo se han dado cinco vueltas. No se trata en este momento de evaluar el rendimiento, sino de asegurarnos de que todos los sistemas funcionan correctamente. Y así ha sido", comentó el monegasco.

Ferrari presentó el SF-26 el viernes en un video de lanzamiento de apenas 84 segundos, en el que se pudo apreciar brevemente el nuevo diseño en rojo y blanco. Más tarde, el equipo se trasladó a la pista de Fiorano para su jornada de demostraciones, recorriendo un total de 15 km.

La presentación contó con la presencia de altos directivos de Ferrari, como el presidente John Elkann y el CEO Benedetto Vigna, mientras Lewis Hamilton y Charles Leclerc provocaban las primeras reacciones ante los nuevos monoplazas.

Este año, los coches han sido completamente renovados. Se notan más estrechos y, además, destaca la imponente vela de aire de Racing Bulls, algo que ya ha encendido el debate sobre la persistente controversia en torno al vacío legal de los motores.

Sin embargo, el viernes pasado no se centró en evidenciar las fortalezas frente a los rivales ni el rendimiento global de Ferrari. Fue principalmente una jornada para que los pilotos se familiarizaran con los nuevos vehículos.

Mientras tanto, la situación es otra para Williams, que se perderá las pruebas de pretemporada en Barcelona al no haber superado aún la prueba de choque necesaria para participar.

Recordar que Checo y Cadillac usarán un motor Ferrari en 2026, por lo que cualquier reporte sobre el rendimiento del SF-26 afecta directamente al corredor mexicano y al equipo estadounidense.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

