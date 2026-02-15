Cadillac y Checo, en problemas por CULPA de Ferrari

Checo Pérez y Cadillac podrían enfrentarse a un contratiempo que ya vivió Haas, todo por culpa de Ferrari.

Los pilotos de Haas, Esteban Ocon y Oliver Bearman, expresan su preocupación sobre lo complicado que será adelantar a la nueva generación de monoplazas que debutará este año.

Tras las primeras sesiones de pruebas en Barcelona, ambos coinciden en que las normativas, diseñadas para mejorar las carreras, están generando nuevos obstáculos en las maniobras de adelantamiento.

Ocon, quien compartió sus primeras impresiones después de los días de pruebas privadas en el Circuit de Barcelona-Catalunya, advierte que adelantar se ha vuelto "más difícil".

Según sus palabras a Autosport, circular en el hueco tras un rival resulta ahora más complicado. El francés explica que, al salir el piloto de delante, se pierde significativamente la adherencia en la parte delantera, incluso más que en la generación anterior, a pesar de que estos monoplazas son treinta kilos más ligeros y presentan dimensiones reducidas.

Ocon y las nuevas normas

Además de señalar el impacto de la turbulencia en la adherencia, Ocon se muestra escéptico respecto a la nueva "Overtake Mode", que sustituirá al DRS. Aunque el piloto ha experimentado con esta función, indica que aún no ha conseguido transformar la batalla en pista.

Con la "Overtake Mode" se obtiene un impulso extra siempre que el piloto se sitúe a menos de un segundo del coche que va delante, pero Ocon lamenta que el sistema requiera mayores ajustes para ser verdaderamente efectivo en competición. También critica la aerodinámica activa, a la que describe como "una especie de DRS en la parte delantera", e imagina un sistema que permitiera a los pilotos ajustar sus alerones en cada curva.

Bearman confirma las inquietudes

Por su parte, el británico de 20 años, Oliver Bearman, se suma al sentir de su compañero. Tras la shakedown en Barcelona, confiesa que no tuvo mucha experiencia en cuanto a seguir y adelantar, ya que esta faceta no fue prioritaria durante las pruebas. Aun así, logró completar algunos circuitos entre otros coches, aunque comenta que el número limitado de vueltas le dificultó captar la verdadera esencia de la adherencia y el equilibrio, el cual se percibe notablemente diferente a cuando se circula en pista despejada, incluso en comparación con la generación anterior.

