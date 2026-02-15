Cadillac y Checo, en problemas por CULPA de Ferrari
Cadillac y Checo, en problemas por CULPA de Ferrari
Checo Pérez y Cadillac podrían enfrentarse a un contratiempo que ya vivió Haas, todo por culpa de Ferrari.
Los pilotos de Haas, Esteban Ocon y Oliver Bearman, expresan su preocupación sobre lo complicado que será adelantar a la nueva generación de monoplazas que debutará este año.
Tras las primeras sesiones de pruebas en Barcelona, ambos coinciden en que las normativas, diseñadas para mejorar las carreras, están generando nuevos obstáculos en las maniobras de adelantamiento.
Ocon, quien compartió sus primeras impresiones después de los días de pruebas privadas en el Circuit de Barcelona-Catalunya, advierte que adelantar se ha vuelto "más difícil".
Según sus palabras a Autosport, circular en el hueco tras un rival resulta ahora más complicado. El francés explica que, al salir el piloto de delante, se pierde significativamente la adherencia en la parte delantera, incluso más que en la generación anterior, a pesar de que estos monoplazas son treinta kilos más ligeros y presentan dimensiones reducidas.
Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull
Ocon y las nuevas normas
Además de señalar el impacto de la turbulencia en la adherencia, Ocon se muestra escéptico respecto a la nueva "Overtake Mode", que sustituirá al DRS. Aunque el piloto ha experimentado con esta función, indica que aún no ha conseguido transformar la batalla en pista.
Con la "Overtake Mode" se obtiene un impulso extra siempre que el piloto se sitúe a menos de un segundo del coche que va delante, pero Ocon lamenta que el sistema requiera mayores ajustes para ser verdaderamente efectivo en competición. También critica la aerodinámica activa, a la que describe como "una especie de DRS en la parte delantera", e imagina un sistema que permitiera a los pilotos ajustar sus alerones en cada curva.
Bearman confirma las inquietudes
Por su parte, el británico de 20 años, Oliver Bearman, se suma al sentir de su compañero. Tras la shakedown en Barcelona, confiesa que no tuvo mucha experiencia en cuanto a seguir y adelantar, ya que esta faceta no fue prioritaria durante las pruebas. Aun así, logró completar algunos circuitos entre otros coches, aunque comenta que el número limitado de vueltas le dificultó captar la verdadera esencia de la adherencia y el equilibrio, el cual se percibe notablemente diferente a cuando se circula en pista despejada, incluso en comparación con la generación anterior.
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Relacionado
Últimas Noticias
Cadillac y Checo, en problemas por CULPA de Ferrari
- hace 36 minutos
El TERRIBLE problema de Mercedes que representa malas noticias para Antonelli
- hace 55 minutos
Toto Wolff arrasa en la GUERRA de motores de la FIA
- 1 hour ago
F1 Noticias Hoy: ¿Por qué Fernando Alonso y los pilotos ODIAN las reglas de 2026?
- 3 hours ago
Los aficionados a la F1 reciben MALAS noticias de Hamilton
- Hoy 08:42
Las palabras de Sainz que MOLESTARÁN a Hamilton y Alonso
- Hoy 08:26
Más leído
URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
- 31 enero
Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
- 28 enero
BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
- 31 enero
El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
- 27 enero
SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac
- 28 enero
LAMENTABLE: Comienzan los ATAQUES contra Checo Pérez desde Europa
- 29 enero